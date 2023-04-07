Байден предал Аляску из-за России

США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз?

Прошло всего несколько недель с тех пор, как администрация Джо Байдена одобрила разработку месторождения Willow (Уиллоу) стоимостью 8 млрд долларов и бурение нефтяных скважин в Национальном нефтяном заповеднике на Аляске. Это произошло впервые за двадцать лет.

Однако нефтяной гигант ConocoPhillips уже начал собирать здесь оборудование и доставлять рабочих и провизию в этот крупнейший в стране участок нетронутой дикой природы в 250 милях за полярным кругом, пишет New York Times. В заснеженной тундре на самой северной оконечности Соединенных Штатов уже ждут более двух десятков желтых самосвалов на блестящей ледяной площадке.

Потенциально в рамках проекта будет добыто около 600 млн баррелей нефти в течение 30 лет. Для этого ConocoPhillips пробурит скважины на трех участках месторождения, это минимальный объем, который, по оценкам компании, делает его экономически целесообразным. Это крайне спорный проект, против которого ожесточенно бились активисты-экологи.

США уже занимают второе место по объему выбросов после Китая (ежегодно выбрасывают в атмосферу около 5,6 млрд метрических тонн углекислого газа). А сжигание такого объема нефти на новом месторождении может привести к выбросу в атмосферу 9,2 млн метрических тонн углекислого газа в год, что равносильно появлению на дорогах почти двух миллионов новых автомобилей.

Одобрение добычи на Аляске сразу вызвало волну негодования внутри США – как среди экологов, так и других сторонников Байдена. Ведь американский президент кардинально изменил свою изначальную позицию. На выборах в 2020 году одним из его главных обещаний было то, что больше ни одно новое месторождение нефти не заработает в стране. Байден привлек на свою сторону всех экологов такой жесткой «зеленой повесткой». Однако 13 марта неожиданным образом в США одобрили законопроект, разрешающий бурение на Аляске в рамках месторождения Уиллоу.

«Начало бурения на площадках в Аляске – это мощнейший удар по имиджу Байдена. Он делал ставку предвыборной кампании на «зеленой повестке», а сейчас это обещание нарушается»,

– говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Почему же Байден пошел против самого себя, не испугавшись даже критики собственных сторонников? Чего он испугался?

Есть две основные версии. Первая – экономика США не вытягивает дефицит нефти и ее дороговизну, и Штатам нужно самим больше нефти. Вторая – что США хотят еще больше увеличить экспорт своей нефти, стать более сильным экспортером в мире, чтобы держать ту же Европу в узде, а заодно еще больше зарабатывать на сырье.

«Санкции против России ударили по нефтегазу США. Их заводы потребляли либо венесуэльскую нефть, либо российский Urals. Но обе страны под санкциями, поэтому сырья недостаточно, а попытка восстановить отношения с Каракасом провалилась: Венесуэла и была бы рада снова поставлять нефть в США, но технически это невозможно, так как отрасль фактически разрушена. Покупать нефть в России в обход своих санкций – значит, потерять репутацию. А тут еще и ОПЕК+ сокращает добычу. Котировки растут, что прямо скажется на увеличении стоимости топлива в США. И стратегические резервы нефти в стране давно распечатаны, и их нужно пополнять», – объясняет Деев.

При этом цены на мировую нефть растут, а ОПЕК+ не слушает США и сокращает добычу по собственному желанию, чтобы сохранить черное золото дорогим – в районе 90 долларов за баррель. И Вашингтон ничего не может сделать – и его это очень бесит. На проблему с удорожанием бензина внутри США, за что американцы могут не переизбрать Байдена, накладывается еще и проблемы с инфляцией, темпы которой снова обещают ускориться от такой ситуации. То есть США пытается вернуть себе нефть.

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Наконец, на фоне этих сложностей и в США на второй план отошла зеленая энергетика (в ЕС уже давно сдались и перешли даже на уголь).

Запад без слов признает, что переход на зеленую энергетику займет много времени. «В это переходное время нефтепродукты будут оставаться востребованы на мировом рынке и скорее всего, достаточно дорого стоить, если судить по тому, какие принимают для этого меры страны ОПЕК+», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Стоит понимать, что разработка месторождения на Аляске только стартует с нуля и до начала выхода первой нефти с этого проекта на рынок, по прогнозам, пройдет шесть лет. Это явно говорит об ожиданиях США, что через шесть лет нефть будет крайне востребована на американской рынке, и, во-вторых, будет стоить дорого, потому что добывать нефть «с нуля» в такой сложной обстановке как Аляска – это очень недешевое удовольствие.

Статистика неумолимо кричит о том, что США нужно больше нефти, им не хватает. Во-первых, буровая активность в США стагнирует более полугода, сланцевая нефтедобыча пошла на спад из-за увеличения издержек производства, отмечает Чернов.

Во-вторых, сокращаются запасы нефти в США. В марте этого года они сократились на 4,35 млн баррелей, а стратегические запасы – до самого низкого уровня с 1983 года. «В прошлом году США активно высвобождали стратегические запасы нефти, что помогло немного снизить внутренние цены на топливо, но незначительно, примерно на один-два доллара за галлон», – говорит Чернов.

Наконец, Америка наращивает экспорт в страны ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы. И судя по всему, в планах США наращивать этот экспорт и еще больше на нем зарабатывать. Если раньше США были одновременно и импортером, и экспортером нефти, то в начале 2023 года США впервые стали чистым экспортером нефти. Они поставляют до 2 млн баррелей в сутки в другие страны.

«Скорее всего, теперь тактика США будет заключаться не просто в энергетической нейтральности, а в увеличении объемов экспорта нефти, в первую очередь в страны ЕС, поэтому им необходимо увеличивать и объемы добычи»,

– полагает Чернов.

Хотя Деев считает, что эта нефть нужна в первую очередь самим США – для решения их проблем с ценами на топливо и с резервами. «Чего не сделаешь ради того, чтобы удержать экономику от краха: нефть – это основа современной экономической системы, без нее о развитии можно забыть», – считает эксперт.

«Решение администрации Байдена подтверждает только одно: мир на фоне санкций против России сталкивается с недостатком ресурсов. Из-за чего приходится начинать непопулярные проекты, которые раньше были запрещены. Было проще и лучше для экологии покупать нефть в других странах, чем добывать у себя. Не зря также и Великобритания недавно одобрила проект по гидроразрыву пласта и добыче таким способом нефти на своей территории. Крайне непопулярная тема в Англии, но приходится ее снова запускать, так как нефть нужна и острову», – заключает собеседник.

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