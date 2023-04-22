Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России

СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления

NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления

Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.

Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».

Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.

Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным, по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.

Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.

Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.