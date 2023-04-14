Минобороны России заявило об успешном обучении летчиков из Белоруссии применению ядерных боеприпасов

Белорусская сторона и белорусские летчики готовы применять на практике ядерные боеприпасы для обеспечения военной безопасности Союзного государства, сообщило российское Министерство обороны.

Белорусские летчики завершили обучение по применению специальных боеприпасов со штурмовиков Су-25, сообщило Минобороны России, передает РИА «Новости».

Один из прошедших обучение летчиков белорусских ВВС указал, что курс дал возможность усовершенствовать навыки и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, включая «специальные боеприпасы».

В ходе подготовки они прошли теорию и практику под руководством российских инструкторов, программа освоена в полном объеме, сообщил один из прошедших обучение.

Между тем глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что подготовка расчетов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО) закончится на следующей неделе, передает ТАСС.

Подразделение проходит подготовку в России, после этого оно вернется в Белоруссию, уточнил министр.

В начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.