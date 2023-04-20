Фонд «Защитники Отечества» и «Росатом» договорились помогать ветеранам СВО

Фонд «Защитники Отечества» и госкорпорация «Росатом» договорились помогать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, об этом стало известно в ходе совещания по вопросам отраслевой системы социальной поддержки участников СВО в городах госкорпорации.

Ключевыми вопросам совещания стали предложения по созданию системы социальной поддержки участников СВО в городах присутствия ГК «Росатом», опыт лечения и реабилитации ветеранов СВО, роль волонтеров и некоммерческих организаций в организации помощи.

На совещании председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о роли фонда в поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

«Основная задача фонда – обеспечение ветеранов СВО дополнительными мерами поддержки вместе с той помощью, которую оказывает государство, за счет использования различных ресурсов и выстраивания межведомственного взаимодействия. Уверена, что опыт «Росатома» будет крайне полезен в такой работе», – отметила Цивилева.

Она также отметила, что госкорпорация всегда была лидером в сфере социальной политики на территориях присутствия.

Госкорпорация «Росатом» выстраивает системную работу в сфере материальной поддержки, медицинской реабилитации, психологической помощи, решении вопросов ветеранов СВО и членов их семей в различных сферах в 28 городах присутствия. В планах – участие в программе обучения социальных координаторов, обеспечение доступности и качества оказываемых услуг, тиражирование лучших практик в субъектах РФ. Отдельным вопросом стала система социальной помощи в ЗАТО и городах АЭС, которая учитывает особенности таких территорий.

«Наша общая задача – сохранить качество жизни участников СВО, переобучить и помочь устроиться на работу, а также поддержать их семьи. Важная роль в этом государственного фонда поддержки «Защитники Отечества». Спасибо Анне Цивилевой за участие в нашей встрече и поддержку», – подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.