Началась регистрация на проект «Спасибо, братцы» для демобилизованных студентов республик Донбасса

Обновленный проект «Спасибо, братцы» для демобилизованных студентов ДНР и ЛНР, принимавших участие в СВО, стартовал 20 апреля, сообщили президентская платформа «Россия – страна возможностей», мастерская управления «Сенеж» и АНО «Больше, чем путешествие».

На пресс-конференции обсудили вопросы реабилитации студентов из республик Донбасса, призванных в армию в ходе всеобщей мобилизации, начавшейся в республиках 19 февраля 2022 года после обострения ситуации на Донбассе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, в ноябре 2022 года президент Владимир Путин поручил демобилизовать всех призванных в армию студентов. Это случилось после официального вступления ДНР и ЛНР в состав страны.

К участникам пресс-конференции обратился врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Всесторонняя помощь демобилизованным студентам – один из важнейших приоритетов Луганской народной республики. Это те ребята, которые несмотря на свой молодой возраст грудью встали на защиту нашей земли, нашей Отчизны от киевского национализма; которые с оружием в руках обороняли рубежи ЛНР и отстаивали интересы нашей великой Родины – России. Конечно, как только появилась возможность, мы вернули студентов к обучению. Хочу еще раз выразить огромную благодарность за это нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Но боевые действия оставляют свой отпечаток и наша сегодняшняя задача – оказать им максимальную поддержку, помочь вернуться в мирную жизнь, найти в ней свое место. Проект «Спасибо, братцы!» не только про здоровье, но и про будущее», – сказал врио главы региона.

Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров также поддержал реализацию проекта.

«После возвращения с фронта в рамках пилотного проекта «Спасибо, братцы!» в 2022 году ребята смогли пройти программу реабилитации, восстановиться и с новыми силами продолжить дальше учиться и получать специальности, которые крайне востребованы для укрепления нашей страны. Сегодня проект продолжает работу. Своевременная психологическая и физиологическая реабилитация, личностный и профессиональный рост – именно этими и многими другими направлениями будет заниматься команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках проекта «Спасибо, братцы!». Задача со стороны государства – сделать все возможное, чтобы молодым людям была оказана вся необходимая поддержка в социальной самореализации и раскрытии потенциала», – сказал он.

В ходе пресс-конференции была презентована концепция проекта «Спасибо, братцы», главная цель которого – поддержка студентов-участников боевых действий на Донбассе в их возвращении к обучению, создание эффективных механизмов социальной самореализации и расширение возможностей для развития демобилизованных юношей и девушек.