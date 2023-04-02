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Глава СЖР не стал связывать убийство военкора Татарского с задержанием Гершковича
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает убийство военкора Владлена Татарского с задержанием корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича.
По мнению Соловьева, был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб, сообщает РИА «Новости».
«Мы с вами понимаем, что многие сотрудники спецслужб в разных странах прикрываются тем, что они журналисты», – сказал он.
Сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского.
Ранее главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.
«Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.
Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.
В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский
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В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.
Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.
По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.
Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов
ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры
Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.
Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.
Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
На Украине решили «переименовать» Севастополь
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.
Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
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Азовец признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР в Мариуполе катаной
Азовец Штукин признался в надругательстве над телом погибшего бойца ДНР
Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР катаной.
Штукин рассказал, что усадил тело бойца на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его катаной и перед отступлением оставил для устрашения наступающих российских подразделений, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что пытался проткнуть украденной в частном доме катаной область живота, но не смог, потому что на погибшем был бушлат, затем воткнул меч в шею, провернул несколько раз, вытащил и воткнул в район сердца.
Ранее боец батальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гуменюк с позывным «Флит», сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в мае 2022 года, рассказал, как пытал и убивал военных и гражданских в Мариуполе.
На Западе назвали условие прекращения помощи Украине
AP: Запад может отказаться помогать Украине, если та не добьется военного успеха
Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае, если Киев не добьется успеха с поставленным оружием, сообщили СМИ.
Как рассказал The Associated Press аналитик Барри Хэнтон, если украинские военные не покажут успехи на поле боя, то Запад может отказаться давать Украине дорогое оборудования. По мнению Хэнтона, Украине нужны не одно контрнаступление, чтобы решить конфликт в свою пользу.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН
Боррель: Начало председательства России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
Председательство РФ в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля – в День дурака. Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. По его словам, несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, передает «Коммерсант».
Накануне МИД России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры.
В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска
Экс-разведчик США Риттер: В случае падения Артемовска ВСУ быстро утратят контроль над Донбассом, Запорожьем и Херсоном
В случае падения Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут очень быстро утратить контроль над всем Донбассом, отступить с занимаемых позиций в Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ в случае разгрома группировки в Артемовске, поэтому он так упорно сражается. Офицер разведки морской пехоты США в отставке выразил уверенность, что если Артемовск падет, то россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Артемовск практически пал: группировке ВСУ скоро придется сдаться из-за отсутствия снабжения. В среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск практически уничтожили украинскую армию.
Власти Севастополя оценили планы Украины «переименовать» город
Губернатор Севастополя Развожаев назвал планы Украины «переименовать» город заявлением «больных людей»
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нельзя серьезно относиться к заявлениям украинских политиков о переименовании города.
По его словам, новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть, нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей, передает ТАСС. По словам Развожаева, их надо лечить, чем и занимаются сейчас российские военные.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6».
Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов
Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.
Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.
Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.
Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.
МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
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МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.
В пресс-центре рассказали, что в воскресенье в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. «В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», – приводит сообщение ТАСС.
В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия.
В силовых структурах агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют посетителей кафе «Стритфуд-бар № 1» на Университетской набережной к причастности к взрыву.
Ранее сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский. Количество пострадавших выросло до 15 человек.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по статье «Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».
WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста
Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича
Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.
Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.
В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.
Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.
В Москве суд приостановил работу англо-американской школы
В Москве Тушинский суд на 90 дней приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии, сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе уточнили, была проедена проверка, которая показала, что к одной из учебных программ были допущены «педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации». Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию, передает РИА «Новости».
Англо-американская школа Москвы была основана в 1949 году, с момента создания она ориентирована на обучение детей дипломатов.