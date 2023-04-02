Глава СЖР не стал связывать убийство военкора Татарского с задержанием Гершковича

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает убийство военкора Владлена Татарского с задержанием корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По мнению Соловьева, был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб, сообщает РИА «Новости».

«Мы с вами понимаем, что многие сотрудники спецслужб в разных странах прикрываются тем, что они журналисты», – сказал он.

Сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского.

Ранее главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.