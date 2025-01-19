Сын Трампа посмеялся над Зеленским

Трамп-младший сообщил о трех попытках Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский, президент Украины, трижды пытался получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сын Трампа, Дональд Трамп – младший, в своем аккаунте в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России). По его словам, Зеленский «три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ».

Трамп-младший также отметил, что его забавляет поведение Зеленского после отказов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию», – добавил он. Трамп-младший подытожил свои комментарии фразой: «Что за чудик».

Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.