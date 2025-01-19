Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.2 комментария
Сын Трампа посмеялся над Зеленским
Трамп-младший сообщил о трех попытках Зеленского попасть на инаугурацию Трампа
Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением на инаугурацию Дональда Трампа, но получал отказ, рассказал Дональд Трамп – младший в социальной сети.
Владимир Зеленский, президент Украины, трижды пытался получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сын Трампа, Дональд Трамп – младший, в своем аккаунте в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России). По его словам, Зеленский «три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ».
Трамп-младший также отметил, что его забавляет поведение Зеленского после отказов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию», – добавил он. Трамп-младший подытожил свои комментарии фразой: «Что за чудик».
Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.
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