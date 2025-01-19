Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна

Tекст: Ольга Иванова

Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии ее мужа, российского режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, состояние остается прежним, и ей нечего добавить на данный момент.

В посте она также упомянула, что многие интересуются здоровьем Кеосаяна: «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», – написала она. Симоньян отметила, что за здоровье ее мужа молится огромное количество людей, и выразила благодарность всем, кто проявил неравнодушие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.