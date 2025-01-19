Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.2 комментария
Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии ее мужа, российского режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, состояние остается прежним, и ей нечего добавить на данный момент.
В посте она также упомянула, что многие интересуются здоровьем Кеосаяна: «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», – написала она. Симоньян отметила, что за здоровье ее мужа молится огромное количество людей, и выразила благодарность всем, кто проявил неравнодушие.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.