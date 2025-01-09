Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Песков пожелал скорейшего выздоровления Кеосаяну
Дмитрий Песков выразил пожелания выздоровления режиссеру Тиграну Кеосаяну
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Песков выразил поддержку своему другу, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, сообщает ТАСС. Он отметил, что Кеосаян болеет и ему желают скорейшего выздоровления.
«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он также подчеркнул, что считает это личным вопросом и не намерен обсуждать его в рамках конференц-кола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский режиссер Тигран Кеосаян во время работы над проектами пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем, после чего он оказался в коме.