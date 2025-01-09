Песков пожелал скорейшего выздоровления Кеосаяну

Сербия расторгла военные контракты с Россией

Генерал Мойсилович сообщил о расторжении контрактов Сербии с Россией на вооружение

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Белград отложил некоторые контракты с надеждой на нормализацию международной обстановки, что позволит возобновить их реализацию, передает «Газета.ru».

Генерал подчеркнул, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации, и выразил надежду на возврат к нормальному развитию взаимоотношений на глобальном уровне. Мойсилович также указал, что российское оружие используется в вооружении многих стран и производится по лицензиям в различных государствах, что позволяет армии Сербии находить способы для обслуживания своей техники.

Генерал не уточнил, сколько контрактов было расторгнуто и на какую сумму они были заключены, но подчеркнул, что это временные меры, вызванные текущей ситуацией в международной политике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций и Косово.