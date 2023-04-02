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Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопроса о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.
«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.
Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».
«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
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Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».
«Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.
Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.
«Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить»
Глава Минобороны Германии Писториус: Снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
Страны Евросоюза столкнутся с катастрофическими вызовами, если новый американский президент перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил газете Welt am Sonntag глава минобороны Германии Борис Писториус.
По его словам, в случае, если избранный в 2024 году президент США дистанцируется от Европы и НАТО, этот будет наихудшим сценарием, а страны Европы столкнется с вызовами, которые в данный момент «трудно себе представить», передает РИА «Новости».
Также министр подчеркнул, что новому американскому президенту придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, а значит «усилить европейскую ответственность за безопасность и оборону в Европе».
Ранее Politico писала, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.
WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста
Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича
Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.
Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.
В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.
Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.
США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
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Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.
Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».
Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии
Контр-адмирал ВМФ РФ Гуринов обвинил вооруженные силы США в провокационных действиях в сирийской провинции Хасеке
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Провокационные действия со стороны вооруженных сил США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Контр-адмирал уточнил, что в ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Гуринов сообщил, что по факту инцидента российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, передает ТАСС.
Как подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нарушение коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, который был достигнут благодаря усилиям России, а также негативно влияет на развитие обстановки.
Гуринов также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) и террористической группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.
В прошлую субботу Турция обвинила США в намерении нарушить баланс военного присутствия России и Ирана в Сирии.
Американский генерал усомнился в успехе контрнаступления ВСУ
Глава КНШ ВС США Милли усомнился в возможности вытеснения ВС России с контролируемых территорий силами ВСУ
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Глава КНШ ВС США напомнил в онлайн-интервью изданию Defense One, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что главная задача для Вооруженных сил Украины – вытеснение всех российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Милли подчеркнул, что это серьезнейшая военная задача, это очень-очень сложная военная задача. При этом американский военачальник добавил, что не говорит, что это невозможно сделать, он просто говорит, что это очень сложная задача. Милли признался, что не думает, что это возможно в ближайшей перспективе 2023 года, передает ТАСС.
Ранее в пятницу генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
На выход из бизнеса в России компаниям США потребовалось разрешение Вашингтона
Минфин США предупредил американские компании о необходимости получать разрешение на выход из бизнеса в России
Оказалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США, следует из разъяснения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Как пояснил минфин, если при выходе из бизнеса в России компании придется платить «налог на выход», она должна сперва получить специальную лицензию от OFAC, поскольку санкции запрещают платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина России, передает РИА «Новости».
Как отмечает OFAC, оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» перечисленных организаций. В результате лица из США «должны получить генеральную лицензию OFAC до уплаты такого налога», передает ТАСС.
Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости, следует из информации Минфина России. Недружественные нерезиденты должны при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости добровольно внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Продажа без дисконта предусматривает взнос не менее 5%.
Напомним, западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов после ухода из России.
Американский бизнесмен обвинил Байдена в изоляции США от мира
Американский бизнесмен Рагг: В своем желании отделить Россию от мира Байден изолировал США
Стремление американского президента Джо Байдена изолировать Россию от всего мира привело к обратному эффекту и стало причиной создания серьезной возглавляемой Москвой антиамериканской коалиции, выразил мнение совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.
По его словам, в настоящий момент США смогут одолеть при желании Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, так как они сильны, как никогда, передает RT.
Также Рагг добавил, что такие события в мире происходят, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену.
Байден: США не планируют высылать российских дипломатов из-за Гершковича
Байден призвал власти России освободить журналиста Гершковича
Президент США Джо Байден обратился к властям России с призывом освободить арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Байден впервые прокомментировал арест в России сотрудника американского СМИ, передает ТАСС.
Также он сообщил, что США не будут высылать российских дипломатов из-за ареста журналиста газеты WSJ.
Напомним, в России впервые с 1986 года был арестован американский журналист. Полиция задержала сотрудника газеты Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
В редакции издания, где работает мужчина, позже призвали Вашингтон рассмотреть возможность выслать российского посла и всех российских журналистов.