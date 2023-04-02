Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание Гершковича

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2 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:33  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Москва и Минск создали крепкий альянс для защиты от Запада

Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам Андрей Александров/РИА Новости
Россия и Белоруссия строят Союзное государство с конца прошлого века и к настоящему моменту прошли непростой путь. Но в течение последних лет обе страны сделали огромные шаги навстречу друг другу. После начала СВО экономическая и военная интеграция заметно ускорилась – и приносит результат. Каким будет дальнейшее развитие Союзного государства?  Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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    Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание Гершковича

    2 апреля 2023, 17:31

    Текст: Ольга Иванова

    Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопроса о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

    «Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.

    Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

    В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

    Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
    Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
    		   
    31 марта 2023, 09:35
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

    Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

    Коментарии (9)
    В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
    В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым

    1 апреля 2023, 12:42

    Текст: Александра Юдина

    Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

    По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.

    «Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.

    Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».

    «Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.

    Коментарии (26)
    WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
    WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
    		   
    31 марта 2023, 12:55
    Фото: Wikipedia
    Текст: Антон Никитин

    Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.

    Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».

    Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.

    Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

    Коментарии (12)
    Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
    Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
    		   
    30 марта 2023, 19:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.

    Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.

    Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

    Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.

    Коментарии (11)
    В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
    NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт

    31 марта 2023, 11:30

    Текст: Александра Юдина

    Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.

    По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».

    Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».

    «В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.

    Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.

    «Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

    Коментарии (8)
    В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
    Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
    		   
    1 апреля 2023, 11:42
    Фото: Liu Jie/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

    По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».

    «Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.

    Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.

    «Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.

    Коментарии (23)
    В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить»
    Глава Минобороны Германии Писториус: Снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
    		   
    1 апреля 2023, 15:38
    Фото: Florian Gaertner/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Страны Евросоюза столкнутся с катастрофическими вызовами, если новый американский президент перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил газете Welt am Sonntag глава минобороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, в случае, если избранный в 2024 году президент США дистанцируется от Европы и НАТО, этот будет наихудшим сценарием, а страны Европы столкнется с вызовами, которые в данный момент «трудно себе представить», передает РИА «Новости».

    Также министр подчеркнул, что новому американскому президенту придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, а значит «усилить европейскую ответственность за безопасность и оборону в Европе».

    Ранее Politico писала, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.

    Коментарии (11)
    WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста
    Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича
    		   
    2 апреля 2023, 03:55
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.

    Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.

    В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.

    Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.

    Коментарии (27)
    США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
    		   
    30 марта 2023, 23:29
    Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.

    Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».

    Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.

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    Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
    Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
    		   
    30 марта 2023, 22:23
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».

    Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.

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    Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии
    Контр-адмирал ВМФ РФ Гуринов обвинил вооруженные силы США в провокационных действиях в сирийской провинции Хасеке
    		   
    31 марта 2023, 23:40
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Провокационные действия со стороны вооруженных сил США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Контр-адмирал уточнил, что в ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Гуринов сообщил, что по факту инцидента российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, передает ТАСС.

    Как подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нарушение коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, который был достигнут благодаря усилиям России, а также негативно влияет на развитие обстановки.

    Гуринов также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) и террористической группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.

    В прошлую субботу Турция обвинила США в намерении нарушить баланс военного присутствия России и Ирана в Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (0)
    Американский генерал усомнился в успехе контрнаступления ВСУ
    Глава КНШ ВС США Милли усомнился в возможности вытеснения ВС России с контролируемых территорий силами ВСУ

    31 марта 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.

    Глава КНШ ВС США напомнил в онлайн-интервью изданию Defense One, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что главная задача для Вооруженных сил Украины – вытеснение всех российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Милли подчеркнул, что это серьезнейшая военная задача, это очень-очень сложная военная задача. При этом американский военачальник добавил, что не говорит, что это невозможно сделать, он просто говорит, что это очень сложная задача. Милли признался, что не думает, что это возможно в ближайшей перспективе 2023 года, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.

    Коментарии (4)
    На выход из бизнеса в России компаниям США потребовалось разрешение Вашингтона
    Минфин США предупредил американские компании о необходимости получать разрешение на выход из бизнеса в России

    31 марта 2023, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Оказалось, что американские компании не могут выйти из бизнеса в России без разрешения от властей США, следует из разъяснения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

    Как пояснил минфин, если при выходе из бизнеса в России компании придется платить «налог на выход», она должна сперва получить специальную лицензию от OFAC, поскольку санкции запрещают платежи с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния либо Минфина России, передает РИА «Новости».

    Как отмечает OFAC, оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» перечисленных организаций. В результате лица из США «должны получить генеральную лицензию OFAC до уплаты такого налога», передает ТАСС.

    Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости, следует из информации Минфина России. Недружественные нерезиденты должны при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости добровольно внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Продажа без дисконта предусматривает взнос не менее 5%.

    Напомним, западный бизнес лишился уже более 70 млрд долларов после ухода из России.

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    Американский бизнесмен обвинил Байдена в изоляции США от мира
    Американский бизнесмен Рагг: В своем желании отделить Россию от мира Байден изолировал США

    1 апреля 2023, 09:19

    Текст: Александра Юдина

    Стремление американского президента Джо Байдена изолировать Россию от всего мира привело к обратному эффекту и стало причиной создания серьезной возглавляемой Москвой антиамериканской коалиции, выразил мнение совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

    По его словам, в настоящий момент США смогут одолеть при желании Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, так как они сильны, как никогда, передает RT.

    Также Рагг добавил, что такие события в мире происходят, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».

    Ранее сообщалось, что в Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену.

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    Байден: США не планируют высылать российских дипломатов из-за Гершковича
    Байден призвал власти России освободить журналиста Гершковича
    		   
    31 марта 2023, 16:35
    Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обратился к властям России с призывом освободить арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Байден впервые прокомментировал арест в России сотрудника американского СМИ, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что США не будут высылать российских дипломатов из-за ареста журналиста газеты WSJ.

    Напомним, в России впервые с 1986 года был арестован американский журналист. Полиция задержала сотрудника газеты Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.

    В редакции издания, где работает мужчина, позже призвали Вашингтон рассмотреть возможность выслать российского посла и всех российских журналистов. 

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