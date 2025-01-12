Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
Жители Одессы потребовали вернуть памятник Высоцкому
В Одессе прошел пикет с требованием восстановить памятник Высоцкому
Жители Одессы провели пикет у здания горсовета, требуя восстановить демонтированный памятник Владимиру Высоцкому, сопровождая акцию плакатами с лозунгами о защите истории города, сообщили местные СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что возле здания горсовета в Одессе состоялся пикет, на котором жители города требовали вернуть на место демонтированный памятник Владимиру Высоцкому. Пикет был немноголюдным, но участники выразили свое недовольство решением властей убрать памятник советскому поэту, актеру и исполнителю, передает РИА «Новости».
Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты с надписями «позор» и «никто не заставит одесситов забыть славную историю города». Эти лозунги подчеркивают значимость культурного наследия и историю Одессы для местных жителей.
31 декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии, что произошло на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».