Историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и Путине

Историк: Екатерина II и Путин принимали стратегические решения по вхождению Крыма в состав России

Присоединение Екатериной II Крыма было стратегическим решением, а также помогло спасти местное население от гнета вассалов зарубежных стран. Такая же ситуация создалась и перед возвращением полуострова в состав России в 2014 году, сказали газете ВЗГЛЯД историки Александр Макушин и Владимир Бобков. 19 апреля исполнилось 240 лет с момента присоединения Екатериной II Крыма к России.

«Екатерина II отличалась стратегическим мышлением. Подтверждением этому является, среди прочего, присоединение Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Тогда мы обеспечили свободную торговлю в интересах расширения российской экономики. Крым мог быть либо нашим, либо остаться за османами, которые закрыли бы нам выход к Черному морю», – пояснил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.



«Кроме того, крымские ханы, которые были вассалами Османской империи, совершали набеги на территорию Приазовья и Причерноморья. Они грабили селения и уводили людей в рабство. Защита людей стала еще одной причиной, почему Екатерина II решилась на такой шаг. И все это напоминает ситуацию 2014 года, когда Крым вновь воссоединился с Россией», – добавил собеседник.

«Кроме того, до вхождения в состав Российской империи на Крымском полуострове происходили жесткие междоусобицы – хан Шагин-Гирей враждовал со местной знатью. Помимо этого, он насаждал авторитарный стиль управления через массовые казни. Все это вынудило Россию принять полуостров в свой состав, и большая часть крымской аристократии поддержала это решение», – добавил эксперт.

«Местное население с радостью приветствовало русских. Кроме того, на полуострове после вхождения в Российскую империю была ликвидирована работорговля. Также были освобождены от налогов все крымские порты. Регион начал активно развиваться: строились дороги, промышленные предприятия, винодельни. Россия принялась вливать существенные инвестиции в Крым в отличие от предыдущей власти. Заметьте, я говорю про XVIII век, но Украина к Крыму относилась точно так же», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, Крым – одна из колыбелей русского православия. Князь Владимир Святославич принял крещение в Херсонесе в 988 году. Именно он крестил Русь. Поэтому нахождение Крыма в составе России – это единственно правильный вариант с исторической, идеологической и любой другой точки зрения. И при Владимире Путине была исправлена ошибка, сделанная Никитой Хрущевым, который своим волюнтаристским решением отдал Крымскую область УССР», – подчеркнул аналитик.

Сакральное место

«Крым – это сакральное место, душа России. Это не пустые, а глубокие и наполненные смыслом слова. Отсюда пошло православие, которое сформировало русскую цивилизацию. Здесь крестился равноапостольный князь Владимир. Крым – это важнейшее место силы русского народа», – считает зампредседателя Госсовета Крыма, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

По его словам, с исторической точки зрения Крым – это лакмусовая бумага величия русской государственности. «Россия, владея Крымом, оказывает важнейшее влияние на геополитический расклад сил не только в Черноморском бассейне, но и в целом в Восточной Европе», – напомнил историк.

По его словам, для жителей Крыма желание быть частью России не было связано с поиском финансовых и каких-либо других перспектив. «Речь шла о душевном порыве в расчете на воссоединение со своей исторической родиной. Когда к этому начали добавляться инфраструктурные проекты, которые сегодня меняют облик полуострова, в том числе строительство федеральной трассы «Таврида», это лишь укрепило настроения крымчан», – указал он.

«Для любых врагов России Крым всегда был крепким орешком не только в идеологическом, но и в военном контексте. Нацистам в 1941-1942 годах понадобилось 250 дней, чтобы расколоть этот орешек, тогда как в 1944 году полуостров был освобожден за месяц. Поэтому настроение у нас очевидное – мы осознанно пришли в состав России и мы гордимся тем, что сейчас являемся частью нашего общего государства», – подчеркнул собеседник.

«Более того, воссоединение Крыма с Россией позволило обезопасить все черноморское побережье. Крым называют «авианосцем», форпостом, который контролирует все, что происходит в Черноморском бассейне. Именно поэтому провокации Запада связаны с разведывательной деятельностью возле крымских берегов», – пояснил спикер.

«Крым – это главное доказательство того, за что Россия сегодня борется на Украине. Россия борется не за порабощение Украины, а за освобождение народа, живущего в стране, которая практически исчезает с политической карты мира. Я знаю десятки людей, которые в начале спецоперации, будучи идеологически обманутыми, заняли сторону националистов. Но когда в силу обстоятельств они оказывались на полуострове, то меняли свое мнение», – уверен Бобков.

«Благодаря СВО и воссоединению России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями – у крымчан начал исчезать «островной менталитет», потому что появился сухопутный коридор, связывающий Крым с остальными регионами России. Азовское море стало внутренним морем России, и для нас это одно из важнейших достижений современности», – признался политик.

krym.rusarchives.ru

Напомним, 19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи. Также в Крыму был проведен референдум.

Князь Григорий Потемкин курировал распространение «присяжных листов», в которых было обозначено, что население такого-то населенного пункта присягает на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. Эти листы, кстати, до сих пор хранятся в Российском государственном архиве, передает РИА «Новости».

После того, как были собраны отклики от основной части населения Крыма о том, что они хотят перейти в состав Российской империи, то есть была собрана юридическая база, манифест Екатерины был обнародован. Документ был переведен также на татарский язык.

В июне манифест был обнародовали в ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал Потемкин на вершине скалы Ак-Кая. А в декабре Россия и Турция подписали «Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани». На присоединенной территории, включающей Крым и северное побережье Азовского моря, была образована Таврическая область.

На полуострове были отменены внутренние торговые пошлины, что привело к развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли, увеличению внутреннего торгового оборота и росту городов Карасубазара, Бахчисарая Феодосии, Гезлева (сейчас – Евпатория) и Ак-Мечети (сейчас – Симферополь).

Еще одним шагом, облегчившим торговые связи, было восстановление монетного двора в Феодосии, где стала выпускаться таврическая монета. Местные жители освобождались от податей и начали получать ссуды на возведение жилых домов. Сама Екатерина называла Крым «драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне.

Весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

«С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. В 1853 – 1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – отмечал президент России Владимир Путин 18 марта 2021 года на праздничном мероприятии в «Лужниках» в рамках проведения Дней Крыма в Москве.