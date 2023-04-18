В Центробанке опровергли миф о его подчинении мировой «закулисе»

Зампред Банка России Заботкин опроверг миф о подчинении ЦБ мировой «закулисе»

Банк России не подчиняется мировой «закулисе», политика регулятора – это исключительная прерогатива совета директоров Центробанка, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире подкаста Первого канала «Легкие деньги».

Заботкин, отвечая на вопрос о якобы подчинении ЦБ мировой финансовой «закулисе», заявил, что надо относиться к этому утверждению, как к мифу. По его словам, восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке, а решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний, передает РИА «Новости».

Он добавил, что миф о подчинении закулисе, скорее всего, сформировался в 90-е годы, когда была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. Тогда МВФ активно помогал в достижении макроэкономической стабилизации.

Заботкин пояснил, что тогда МВФ выдал российскому правительству кредиты, которые были обусловлены определенными параметрами действий, но в 2002 году все долги перед международным валютным фондом были погашены, перед МВФ у ЦБ нет никаких обязательств.

Ранее в Центробанке заявили, что международные резервы России превысили 600 млрд долларов.