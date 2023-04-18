Депутат Матвейчев: Путин послал сигнал Западу о готовности добиться всех целей спецоперации

Депутат Матвейчев: Путин непосредственно занимается спецоперацией и принимает все ключевые решения

Внезапные приезды Владимира Путина в новые регионы России становятся обычной практикой и позволяют контролировать ситуацию в зоне СВО в оперативном режиме. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя визиты президента в Херсонскую область и ЛНР.

«Владимир Путин совершил свой не первый, а уже очередной визит в новые регионы России и зону СВО. Наш президент завел такую традицию еще со времен конфликта на Кавказе, когда лично посещал Дагестан и Чечню», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Безусловно, это свидетельствует о том, что он никогда не отсиживается в кабинетах, а лично участвует в координации хода боевых действий. Это нивелирует все слухи о том, что Путин не владеет реальной информацией и получает якобы недостоверные сведения. Кроме того, тем самым послан сигнал НАТО: Россия готова к внешним угрозам и добьется всех целей спецоперации», – отметил он.

«Важно и то, что президент своими глазами смотрит на все происходящее, общается с людьми, находящимися на передовой. Оценивая такие визиты, можно с уверенностью сказать, что Путин непосредственно занимается спецоперацией, следит за ее ходом и принимает все ключевые решения», – акцентирует собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями. В ЛНР глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали главу государства во время поездки в ЛНР и Херсонскую область, поскольку их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.

Находясь в зоне СВО Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им копии иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Религиовед Роман Лункин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил символичность дара Путина военным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что оригинал иконы «Спас Нерукотворный» принадлежал военному министру Петру Ванновскому. Икона была подарена Ванновскому Александром III. Песков напомнил, что при Ванновском «происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил».

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