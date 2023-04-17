Командующий армией Судана объявил мятежниками силы спецназа

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил силы быстрого реагирования (спецназ) страны, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на МИД республики.

Спецназ возглавляет заместитель командующего в совете Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Кроме того, Абдель Фаттах аль-Бурхан признал спецназ мятежной силой, сообщает ТАСС.

Также представитель суданского министерства иностранных дел сообщил, что в стране принимаются все необходимые меры для защиты дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.