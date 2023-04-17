Студент из Египта пырнул ножом соотечественника в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое студентов из Египта устроили драку, один из них воткнул нож оппоненту в живот, пострадавшего госпитализировали, второго отчислили из вуза и арестовали, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в конце марта в студенческом общежитии на улице Медицинская в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, двое студентов-иностранцев начали конфликт, 19-летний молодой человек нанес ножом ранение 22-летнему оппоненту в живот, подозреваемого доставили в отдел полиции.

Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Изначально подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, позже, после того, как выяснилось, что его отчислили из вуза, его заключили под стражу. Теперь ему грозит лишение свободы до десяти лет.

В Приволжском медуниверситете, где учились оба иностранца, пояснили, что они приехали в Россию из Египта, ранее они не замечались в нарушении правил пребывания на территории университета. Виновного отчислили из вуза, пострадавший уже выписан из больницы.