СК начал проверку заявления Митволя о хищении 150 тыс. долларов в ОАЭ

Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о хищении 150 тыс. долларов

Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ, сообщили в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по заявлению Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, о хищении у него более 150 тыс. долларов США, передает ТАСС.

Также, по данным следствия, в ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы. При этом в российских правоохранительных органах уточнили, что в России (по месту изготовления доверенности, по которой в Дубае были сняты со счета деньги Митволя) уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.