Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления

WP: Американские должностные лица сомневаются в успехе планируемого наступления ВСУ

По оценке американских должностных лиц, вооруженные силы Украины не обладают достаточным уровнем подготовки и нужными объемами боеприпасов, чтобы достичь значительных успехов в ходе планируемого наступления, пишут американские СМИ.

В статье внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса отмечается, что, согласно утечке секретных документов Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой». Автор публикации сообщил, что на минувшей неделе побеседовал с несколькими должностными лицами США и выяснил, что за прошедшее время «основная картина мало изменилась», передает ТАСС.

В материале говорится, что американские должностные лица «признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана». Они по-прежнему согласны с тем, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении». При этом в февральских документах наиболее вероятным итогом считают «скромные территориальные приобретения», с этой оценкой в США согласны и сейчас, сказано в публикации.

При этом один источник в Пентагоне сказал изданию, что, судя по тренировкам ВСУ и их военным играм, у украинской стороны «есть шанс на успех».

Также в публикации говорится, что 70-80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под российским контролем. Украинцы, пишет Игнейшес, «страшной ценой удержались, избежав символического поражения». При этом, по данным The Washington Post, США месяцами убеждали украинские власти дать команду к отступлению на возвышенность к западу от Артемовска, где им было бы проще обороняться. Тем не менее, украинцы под руководством президента Владимира Зеленского «решили остаться и сражаться».

Ранее в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.

