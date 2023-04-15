Mercedes разорвал контракт с дистрибьютором в Молдавии из-за реэкспорта

PROTV: Mercedes разорвал контракт с официальным дистрибьютором в Молдавии из-за реэкспорта в Россию

Немецкий концерн Mercedes-Benz решил отозвать лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии, возможной причиной является реэкспорт автозапчастей в Россию, сообщили кишиневские СМИ.

PRO TV пишет, что у Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии. Отмечается, что информацию подтвердили в центральном офисе производителя, то есть с фирмой Grand Premium разорваны отношения, передает РИА «Новости».

В самой компании заявили, что анализируется ситуация и рассматривается вопрос о том, как сохранить сервисное обслуживание на молдавском рынке. Grand Premium была единственным официальным дистрибьютером Mercedes-Benz в Молдавии с 2007 года. По информации издания, решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза.

Кишиневский новостной портал omg.md, сообщает, что у молдавской компании есть свои автосалоны в столице Молдавии и городе Бельцы, а также сервисный центр, она также выполняла функции регионального представителя, а отзыв лицензии связан с поставками в Россию.

По данным издания, реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной спецоперации на Украине.

Напомним, в октябре сообщалось, что немецкий концерн Mercedes-Benz собирается продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом».