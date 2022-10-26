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Mercedes нашел покупателя для российских активов
Минпромторг: Mercedes-Benz продаст компании «Автодом» свои доли в российских «дочках»
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Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом», сообщила пресс-служба Минпромторга.
По сообщению ведомства, новым владельцем подразделений Mercedes-Benz в России станет компания «Автодом», которая сможет привлекать других производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово, передает ТАСС.
Как отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, после завершения сделки «Автодом» будет проводить обслуживание проданных в России автомобилей бренда.
Напомним, в августе «Коммерсант» сообщал, что Mercedes-Benz намерен продать принадлежащий ему завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Источник на рынке недвижимости рассказал, что на завод претендует в том числе дилер «Автодом».
Сунак в должности премьера сделал свое первое заявление о России
Новый премьер Британии Сунак пообещал поддержку компаниям, прекратившим отношения с Россией
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Фрагмент единственного пока выступления Сунака о России привела в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
Он отметил, что много фирм и инвесторов решили прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них.
Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России, заявил Сунак.
Новый премьер заверил, что правительство готово оказать поддержку фирмам или инвесторам, которые решили, что им необходимо прекратить свои финансовые отношения с Россией.
Ранее после аудиенции в Букингемском дворце король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.
Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам самый богатый премьер в истории страны.
Вступив в долность, он пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.
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Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней
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Бесконечные теракты, которые совершают сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, требуют с нашей стороны признания этих организаций террористическими на законодательном уровне и ликвидации их лидеров. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаTV».
«Произошедшее в Запорожской области однозначно стоит классифицировать как теракт. Взрыв был направлен исключительно против мирного населения. Среди пострадавших людей только безоружные гражданские. Пострадали сотрудники телерадиокомпании Запорожской области, а также обычные мужчины и женщины, оказавшиеся поблизости случайно», – описывает произошедшую ситуацию Владимир Рогов.
«Также нанесен ущерб 30 жилым многоэтажкам – где-то разбиты окна, где-то вылетели двери. Слава богу, что в результате террористического акта не оказалось погибших, а ранения пострадавших несущественны. Свыше двух килограммов тротила было заложено в автомобиль ВАЗ 2101», – добавил собеседник.
«Это однозначно проявление террористической сущности злокачественного новообразования УГИЛ – Украинского государства Ивано-Франковска и Львова, которое является человеконенавистническим и старается уничтожить все, что способствует восстановлению мирной жизни на Запорожской земле», – добавил Рогов.
«В принципе, данная ситуация подпадает под статью 205 УК РФ о террористическом акте, – считает политик. – Мое глубокое убеждение состоит в том, что нам необходимо объявить террористическими организациями СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Две эти структуры стоят за 99% террористическими актами на всем постукраинском пространстве и на территории России».
«Мало того, что эти организации совершают подобные преступления, так налицо еще и проявление гордости за гнусные злодеяния. Все это происходит по причине вседозволенности и безнаказанности. Стоит нам признать их террористическими – задор и спесь резко поубавятся», – полагает Рогов.
«Прилетевшие «Калибры» и «Кинжалы» по главным зданиям на ул. Владимировской, 33 и ул. Электриков, 33 в Киеве станут очень важными психологическими маркерами в мировосприятии сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Желание совершать теракты поубавится. Они готовы убивать, но не умирать, ведь у них отсутствует та идея, за которую стоило бы отдать жизнь», – продолжил собеседник.
«Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан», – подытожил Владимир Рогов.
В свою очередь руководитель наблюдательного совета холдинга «ЗаМедиа», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что целью украинского теракта в Мелитополе были местные журналисты.
«Это связано с тем, что новые медиа, открытые в этих регионах, показывают настоящую картину происходящего. Благодаря им люди видят правду, которая никак не соотносится с распространяемыми Киевом фейками», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.
«Совершенно очевидно, что это был именно теракт. Это не диверсия, поскольку их цель – запугать журналистов. Ведь неспроста машину с самодельным взрывным устройством подогнали именно к офису телеканала», – добавил собеседник.
«Идея с причислением руководителей украинского режима к террористам, а затем их ликвидации мне нравится. Но отдельно возмущает молчание западных правозащитных организаций. Вновь никто ничего не видит, все крепко-крепко зажмурились», – подытожил он.
Во вторник Рогов сообщил о теракте возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе. По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы
Несмотря на атаку, все подразделения холдинга продолжают работу, сообщил генеральный директор «ЗаМедиа» Вадим Кучер, «в эфире звучит наше «ЗаРадио», работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать!» – написал он в Telegram.
Также накануне произошел еще один теракт. На этот раз в Брянской области. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram он отметил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал.
Напомним, в октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
Помимо этого, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил странам Запада о том, что Киев готов применить «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа заявили, что не верят этой информации.
На фоне этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины с бен Ладеном. Она указала, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не инопланетяне и не изначальные враги США, а боевики террористической организации «Аль-Каида*». «Они жили и получали за свою «работу» американские деньги, убивали людей из американского оружия. То же самое происходит сейчас с Зеленским», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД призвала страны Запада «отложить все свои дела» и изучить предоставленную Москвой информацию, так как под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовала Москва звонками Шойгу, а также где может быть применена так называемая грязная бомба.
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ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Экс-главред «Дождя» Зыгарь женился на актере Щербаке
Экс-главред «Дождя» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) женился на актере Щербаке
Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что женился на актере Жан-Мишеле Щербаке.
Брак заключен в Португалии, передает RT.
Напомним, в прошлую пятницу Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Зыгарь В декабре 2015 года Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) решил покинуть пост главного редактора телеканала «Дождь» (признан иноагентом).
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Постпредство РФ в ООН сообщило о суете Киева после заявлений Шойгу о «грязной бомбе»
Постпредство в ООН: Россия полагает, что Киев свернет программу «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, после объявления данных Минобороны России руководство Киева засуетилось, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, поскольку у Украины есть все возможности для ее производства, передает РИА «Новости» слова Полянского
Между тем Полянский заявил, что руководство Киева из-за данных РФ о «грязной бомбе» засуетилось, есть сигналы, что они пытаются свернуть эту программу к прибытию миссии МАГАТЭ.
«Они могут приехать. Но «грязная бомба» – не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские телеграм-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», – цитирует ТАСС зампостпреда в ООН.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что специалисты организации в ближайшее время посетят ядерные объекты в Киеве и Желтых Водах в связи с заявлениями Москвы о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с предупреждением о планах Киева взорвать «грязную бомбу». В письме говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США проинформировал их о готовности Киева использовать «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа отказались считать эту информацию достоверной.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе.
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В Москве задержали коммерческого директора Собчак
В Москве задержали коммерческого директора Собчак Суханова
Во вторник стало известно о задержании коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова в Москве в рамках уголовного дела, сообщили в полиции.
«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», – передает ТАСС со ссылкой на источник агентства.
Не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело.
Ранее сама Собчак сообщала, что Суханов не выходит на связь с утра. По ее словам, у нее нет информации о его задержании.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
Рогозин с позывным «Космос» отправился в зону СВО
Рогозин взял позывной «Космос» и отправился в зону спецоперации
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции.
Он сообщил РИА «Новости», что взял себе позывной для радиообмена – «Космос».
На своей странице в Telegram Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На бронежилете у него видна нашивка со словом «Космос». В руках он держит карабин.
В июле президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.
США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической.
Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Стало известно о возможном прекращении продаж автомобилей Kia в России
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Южнокорейский производитель Kia может прекратить продажи автомобилей в России и оказывать только сервисные услуги, сообщило издание «Ачу Кенчжэ».
Производство машин Kia в России уже остановлено. Между тем сейчас сложности с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому компания ожидает хорошие производственные результаты в других странах, однако ситуация на Украине оказывает влияние на российский рынок, передает РИА «Новости».
Начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон заявил, что есть вероятность полного закрытия Российского рынка в 2023 году. Однако Kia продолжит оказывать сервисные услуги.
В России Kia производила автомобили на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Южнокорейская газета «Тона Ильбо» ранее сообщала, что концерн сейчас сейчас решает будущее своего завода в России, рассматривается вариант его продажи.
Напомним, в апреле калининградский завод «Автотор», где собирались автомобили марок BMW, Kia и Hyundai, остановил работу.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.