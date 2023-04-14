Мишустин заверил в способности России достичь финансового суверенитета

Необходимо добиться финансового суверенитета России и сделать это реально, заявил на заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год» российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, для достижения финансового суверенитета важно продвигаться шаг за шагом. В планах на данный момент – опережающее развитие инфраструктуры и транспортной системы, передает РИА «Новости».

«Абсолютно уверен, что совместными усилиями нам удастся еще более укрепить устойчивость нашей экономики, нашей страны и добиться роста благосостояния наших людей, роста нашей экономики, устойчивости ее и достижения национальных целей развития», – сказал он.

Также Мишустин призвал наращивать производство российских товаров и сосредоточиться на этом «очень серьезно».

Ранее премьер заявил, что в данный момент наиболее важным является сохранение стабильности финансовой системы с учетом давления на Россию.

