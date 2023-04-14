Российский премьер Мишустин призвал сохранить стабильность финансовой системы

В данный момент наиболее важным является сохранение стабильности финансовой системы с учетом давления на Россию, которое в ближайшее время вряд ли ослабнет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, это важно сделать вопреки действиям недружественных стран, так как давление на Россию вряд ли ослабнет, передает РИА «Новости».

Также Мишустин отметил, что в России сохранятся нынешние приоритеты. В частности, вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры и интеграция новых регионов.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек.

