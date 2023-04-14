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ЕС собрался ввести против России 11-й пакет санкций
Еврокомиссар Макгиннес: Евросоюз готовится ввести против России 11-й пакет санкций
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Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.
Еврокомиссар заявила в интервью телекомпании CNBC, что объединенная Европа ввела против России десять пакетов санкций и будет еще один. По ее словам, 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, передает ТАСС.
Накануне ЕС включил в санкционный список против РФ российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН). Напомним, Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций против России в конце марте.
Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Еврокомиссия признала необходимость вернуть замороженные активы России
В Еврокомиссии признали необходимость вернуть России замороженные активы после завершения конфликта
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Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.
Европейские эксперты поясняют, что юридически активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», – пишет газета.
ЕК приходит к выводу, что замороженные активы трогать нельзя, а после окончания конфликта их надо будет вернуть России, передает ТАСС.
В связи с этим Еврокомиссия предлагает инвестировать российские замороженные активы в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Украине. ЕК оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год.
При этом европейская Юридическая служба не смогла решить, что делать, если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.
«При экстремальном сценарии» такие потери могут составить 4 млрд евро, хотя, по оценке ЕК, «риски очень низки», пишет газета. «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», – пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Европа научилась зарабатывать на замороженных российских активах.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов
Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов
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Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.
«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.
«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.
«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.
«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.
Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?
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Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Телюс предложил распределять поток зерна с Украины по всем странам Евросоюза
Украине нужно помогать, но страны Евросоюза должны делать это вместе, следует распределять избытки поступающего с Украины зерна по всем государствам ЕС, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Состоялось заседание антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины. Польша намерена попросить поддержки у Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Варшава хочет призвать ЕС к тому, чтобы значительно «пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин» для Украины.
Телюс заявил, что зерно нужно «равномерно распределять» по ЕС, «каким-то образом» осуществлять его «релокацию», чтобы «тяжесть» наплыва зерна с Украины не сваливалась на «отдельные государства», передает РИА «Новости».
В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Bloomberg считает, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна.
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персонами нон грата
Норвежское правительство объявило персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, указано в заявлении МИД Норвегии.
По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, послы объявлены персонами нон грата в связи с тем, что вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, передает ТАСС.
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно ответит на действия Норвегии.
«Россия даст соответствующий ответ», – подчеркнули в дипведомстве.
Напомним, в конце марта в Германии заявили о намерении выслать более 30 российских дипломатов.
Нидерланды решили отказаться от российского СПГ
Bloomberg: Нидерланды планируют прекратить импорт российского СПГ
Правительство Нидерландов планирует прекратить импорт сжиженного природного газа из России, сообщил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
Йеттен сообщил, что Нидерланды не заключают новых контрактов на импорт СПГ из России и уже приступили к расторжению договоров, заключенных ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Министр заявил, что Нидерланды «должны сделать все возможное», чтобы не использовать российские природные источники энергии.
По его словам, в этом деле уже есть «успехи». Он уточнил, что речь идет об отказе от природного угля, трубопроводного газа и нефти.
Между тем к 2030 году Россия планирует выйти на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, то есть в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу.
Макрон заявил о праве ЕС на «экономическую независимость»
Макрон заявил о праве ЕС использовать протекционистские механизмы
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ЕС должен быть «способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам», он имеет право прибегать к протекционистским механизмам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На выступлении в институте Nexus в Гааге Макрон заявил, что ЕС должен быть в состоянии определить «доктрину экономической независимости и защиты себя и своей идентичности». Он заявил о необходимости перестать заключать «соглашения о свободной торговле», если те создают угрозу национальным интересам, передает РИА «Новости».
Макрон, говоря об экономическом и производственном суверенитете Европы, сделал отсылку к законам США, позволяющим ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
По его словам, власти в ЕС «были открыты к этому в безусловной манере». Однако сейчас европейцы решили, что следует «фильтровать инвестиции в критических отраслях», например, в сферах кибербезопасности и инфраструктуры. Как заявил Макрон, у ЕС есть «право на протекционистские меры» во всех областях, в которых «безопасность ЕС подвергается риску».
Напомним, после визита в Китай Макрон заявил, что ЕС не следует подстраиваться под США в ситуации вокруг Тайваня, он призвал Европу «проснуться», подумать о европейских интересах.
Банки Швейцарии начали предупреждать о риске закрытия счетов россиян
«РБК»: Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о риске закрытия их счетов за уплату налогов в бюджет РФ
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Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов в случае уплаты налогов в бюджет РФ, сообщили два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе конфедерации.
Банки Швейцарии начали следить за перечислениями своих клиентов из России и некоторые финансовые организации конфедерации анонсировали закрытие счетов россиян в случае уплаты налогов в российский бюджет. Об этом рассказали два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны, сообщил сайт телеканала «РБК».
По словам управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, к ним обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением о том, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет. По словам Кудинова, банки объясняют свое требование тем, что клиенты из России платят налоги государству, которое якобы дестабилизирует ситуацию на Украине. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Официальных действий после этого еще не последовало.
Еще один швейцарский адвокат рассказал изданию, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в бюджет РФ. По словам источника в банковском секторе Швейцарии, письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS.
Кудинов считает, что банки скорее вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. Кудинов подчеркнул, что данные действия юридическое бюро LEOLEX расценивает как незаконные и планирует обжаловать их после получения их клиентами официальных письменных уведомлений.
Напомним, во вторник Швейцария отвергла заявление американского посла Скотта Миллера о якобы существующей возможности заморозки до 100 млрд франков активов России.
Канада расширила санкционный список против России
Трюдо: Канада распространила санкции против главы Татарстана Минниханова и замминистра обороны Панкова
Канада ввела санкции против 14 физических и 34 юридических лиц, в том числе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя министра обороны России Николая Панкова, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Канада объявила санкции против 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК «Вагнер», а также девять предприятий, имеющих отношение к финансовому сектору Белоруссии, передает ТАСС.
Кроме того, в список вошли глава республики Татарстан Рустам Минниханов, замминистра обороны России Николай Панков, авиакомпания «Волга-Днепр» и ее глава Алексей Исайкин, компания Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг».
По словам премьер-министра Канады, Оттава пошла на такой шаг, чтобы «усилить давление» на Россию.
Ранее Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК.
Режим ЧС объявлен в Италии из-за мигрантов
Совет министров Италии объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за увеличения потока мигрантов
Из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации, сообщил Совет министров Италии.
В 2023 году резкое усиление миграционных потоков создало кризисные ситуации в некоторых центрах временного содержания нелегальных мигрантов. Так, на острове Лампедуза рассчитанный на 400 человек центр вынужден был принять 1,8 тыс. человек, передает ТАСС.
Режим ЧС вводится на всей национальной территории на полгода, из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям решено выделить 5 млн евро на самые срочные шаги по урегулированию ситуации.
RaiNews24 сообщил, что за три дня в страну прибыли около 3 тыс. мигрантов. В конце марта было зафиксировано прибытие свыше 6,5 тыс. мигрантов в течение пяти суток – в 2022 году такое число мигрантов прибыло за три месяца. В 2023 году миграционный поток усилился в четыре раза. По данным на 11 апреля, в Италию по морю приплыли свыше 31 тыс. мигрантов.
Осенью Франция заморозила планы по приему мигрантов из Италии по европейскому соглашению о перераспределении. Французские власти призвали также поступить и другие страны, после того, как судну неправительственной французской организации Ocean Viking , занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, не разрешили зайти в итальянский порт. Как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, если Италия, которая отказалась принимать судно с мигрантами, продолжит упорствовать, ее ждут последствия.
В ЕК исключили ускоренное вступление Украины в ЕС
Еврокомиссия: Кратчайших путей в Евросоюз для Украины нет
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Кратчайших путей вступления в Европейский союз (ЕС) для Украины не существует, реформы должны быть реализованы, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман.
Чиновник ЕК на конференции в Торговой палате США в Вашингтоне заявил, что стремление Киева вступить в ЕС понятно, но в интересах украинского народа и в интересах всех остальных кратчайших путей для Украины нет, передает ТАСС.
Купман отметил, что Киеву нужно выполнять ряд предварительных условий, чтобы начать переговоры о вступлении в Европейский союз. Реформы можно реализовать быстро, намечены шаги в сферах борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства закона, что критически важно для начала переговоров.
По его словам, ЕС рассчитывает, что Киев выполнит предъявленные ему Брюсселем условия к концу года, чтобы в Евросоюз вступила успешная страна.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна стать частью ЕС по ускоренному пути.
Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер предостерег от пробуждения у Украины нереалистичных ожиданий относительно скорого приема в состав Евросоюза. По его словам, неприемлемо просто так принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам.
В Латвии назвали приговор пророссийским журналистам политическим
Публицист Линдерман: Приговор пророссийским журналистам в Латвии зависит от политической повестки
Процессы над латвийскими журналистами, сотрудничавшими с российскими СМИ, являются попытками Риги оседлать волну русофобии, охватившую Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Линдерман. Ранее в Риге прошло первое слушание по делу латвийских журналистов, работавших с изданиями Sputnik и Baltnews.
«Власти Латвии как обычно работают? Ловят общую волну внутри Евросоюза и стараются ее возглавить, пойти впереди. Сейчас главная волна – русофобия. Вот наш букет из 14 процессов – это такая попытка Риги оседлать волну», – заявил Линдерман.
«По сути в решениях ЕС ничего подобного не было. Киселев – не собственник «России сегодня». Как директор он не обладает там полнотой власти, которая требуется для применения этой статьи из указаний ЕС. Плюс к тому, – мы сотрудничали не с ним лично, а вообще с «Россией сегодня». Но латвийские сыщики надеются: авось, проскочит вот такое, совершенно неправовое решение», – поясняет публицист.
«Изначально это вообще было общее дело, а потом нас разбили – и стали судить поодиночке. Если все будет по закону, мы полностью побеждаем. Даже если судить с точки зрения постановления Еврокомиссии по санкциям, мы тоже побеждаем. Власти Латвии трактуют суть дела в слишком вольном духе. Однако мы же зависим от политического контекста – от хода событий в Прибалтике, на Украине и вообще в мире. Все это будет влиять на приговор. Вот почему я не берусь предсказывать, чем закончится процесс. Кстати, многое будет зависеть от первых приговоров по делам моих коллег. Вот почему очень важно выиграть первые процессы», – подчеркивает Линдерман.
Ранее латвийские власти задержали публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося в «Sputnik Латвия» в июне прошлого года. После начала спецоперации на Украине не боялся публично выступать в защиту местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.
Владимир Линдерман – активный борец за права русскоязычных в Латвии, инициатор референдума 2012 года о признании русского языка государственным.
В Эстонии поддержали полномочия Каллас для формирования правительства
Парламент Эстонии поддержал полномочия Каллас для формирования нового правительства
Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас получила поддержку парламента для формирования нового правительства страны, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа республики.
По информации ведомства, парламент поддержал полномочия лидера Реформистской партии для формирования правительства Эстонии – за такое решение проголосовали 59 депутатов, против было подано 38 голосов. Всего в парламенте работает 101 народный избранник, передает РИА «Новости».
Ранее политолог Максим Рева рассказал газете ВЗГЛЯД, что результат состоявшихся в Эстонии парламентских выборов стал итогом грубой подтасовки.