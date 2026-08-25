Российский доброволец сбил крылатую ракету из танкового пулемета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пулеметчик мобильно-огневой группы бригады «БАРС-Курск» с позывным Платон поделился подробностями перехвата вражеской воздушной цели, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что дальнобойный боеприпас поразили бронебойно-зажигательными патронами.

«Работали, пулемет ПКТ, патроны 7.62х54 и бронебойно-зажигательные три, двое зажигательных, четвертый трассер... это убойное оружие, проверенное временем работы своей. Хороший пулемет, со своей работой справился», – рассказал военнослужащий.

Полетный контроллер подтвердил запуск снаряда из Сумской области. При падении аппарата в лесном массиве на расстоянии около трех километров от позиций бойцов произошел мощный взрыв, отметил доброволец.

С наступлением рассвета военные обнаружили место крушения с помощью беспилотника. На фрагментах уничтоженного двигателя остались многочисленные пулевые отверстия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне курские добровольцы показали фотографии обломков сбитой ракеты со следами пулевых отверстий.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн опубликовал видео уничтожения этого боеприпаса из пулемета.

Немецкое издание Focus отметило успешный перехват дальнобойных украинских «Фламинго» российскими войсками.