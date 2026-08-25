Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Эксперт объяснила важность хранения старых документов
Юрист Борзенко рассказала о необходимости хранить старые документы
Старые бумаги могут оказаться необходимыми для подтверждения прав спустя десятилетия, прежде всего важно хранить документы об имущественных правах, заявила адвокат Надежда Борзенко.
Нужно сохранять документы об имущественных правах: договоры купли-продажи, дарения, акты приема-передачи и расписки. Они помогут в спорах о границах участков, при появлении наследников прежних собственников или кредиторов, пояснила Борзенко «Газете.Ru».
«Не менее важно хранить документы, связанные с трудовой деятельностью и заработком. Даже после перехода на электронный учет работодатели иногда допускают ошибки при передаче сведений, а данные о работе до введения цифровых реестров могут оказаться неполными. Старые трудовые договоры, справки о заработной плате, приказы о приеме и увольнении, документы о работе в районах Крайнего Севера или во вредных условиях способны повлиять на подтверждение стажа, право на досрочную пенсию или размер пенсионных выплат спустя десятилетия», – объяснила юрист.
Следует беречь и бумаги, подтверждающие исполнение финансовых обязательств, такие как расписки о возврате долгов и акты выполненных работ. Восстановить их крайне сложно, но именно они доказывают выполнение условий сделки.
Также эксперт рекомендовала сохранять документы о семейных отношениях, включая свидетельства ЗАГС и судебные решения. Они необходимы для оформления наследства, подтверждения родства и получения социальной поддержки.
С 1 июля 2026 года россияне начали оформлять сделки с недвижимостью онлайн через портал «Госуслуги».
Газета ВЗГЛЯД поясняла, что фактическое принятие наследства требует обязательного подтверждения различными квитанциями и справками.