Товарооборот России и Китая за три месяца 2023 года вырос на 38,7%

Таможня КНР: Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, до 53,84 млрд долларов

Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув 53,84 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за первые три месяца 2023 года увеличился на 47,1% и составил около 24,07 млрд долларов, за это же время импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до 29,77 млрд долларов, передает ТАСС.

Таким образом, положительное сальдо России за январь – март достигло 5,69 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.

Только за март объем торговли между двумя странами составил 20,06 млрд долларов, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 23%. Импорт из России вырос на 18%, до 11,02 млрд долларов.

Основная часть стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России – медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, то товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в 2023 году он превысит 200 млрд долларов.