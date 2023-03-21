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Путин: Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит 200 млрд долларов
Путин: Товарооборот России и КНР в 2022 году достиг 185 млрд долларов
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Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, несмотря на последствия пандемии и санкции, ожидается, что в 2023 году он превысит 200 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – сказал Путин, передает ТАСС.
Кроме того, отметил президент, ожидается рост поставок российского продовольствия на китайский рынок.
Напомним, в Кремле начались переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
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Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обсуждение состоялось тет-а-тет, передает ТАСС.
Песков пояснил, что пока давать оценки он не будет, так как следует дождаться заявлений лидеров для СМИ по итогам переговоров во вторник.
Представитель Кремля также призвал дождаться заявлений по поводу ответа Путина на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.
Вопрос о том, состоится ли в ходе визита председателя КНР в Москву отдельная встреча между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу, Песков переадресовал Миноборны, так как он отвечает только за президентскую программу.
Си Цзиньпин ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России посетить в этом году с визитом Китай.
Путин и Си Цзиньпин встретились в Большом Кремлевском дворце
Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).
Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, вдоль которой с обеих сторон был выставлен почетный караул. Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР, сообщает ТАСС.
Лидеры прошли в Екатерининский зал на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры стран также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Накануне прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа.
В ЕС не нашли доказательств поставок Китаем оружия России
В ЕС заявили об отсутствии доказательств того, что Китай поставляет оружие России
У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Также, по словам Борреля, нет доказательств и того, что Китай планирует это делать, передает ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Си Цзиньпин заявил об «исторической логике» визита в Россию
Си Цзиньпин: Россия была выбрана первой страной для зарубежного визита по исторической логике
Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной зарубежного визита после переизбрания на третий срок, так как это соответствует исторической логике.
Он отметил, что Россия и Китай приходятся друг другу крупнейшими соседними державами, а также являются всесторонними стратегическими партнерами, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул, что двусторонние отношения временем выдержали испытание на прочность.
Председатель КНР также пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина как можно скорее посетить Китай для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Мишустин приглашение принял, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай.
В Кремле раскрыли меню ужина Путина и Си Цзиньпина
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд и два вида вин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат в понедельник общение за ужином: им подадут уху из стерляди с расстегаем и шербет из граната.
В меню ужина Путина и Си Цзиньпина вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, оленина с вишневым соусом или печорская нельма с овощами. В завершение ужина лидеров ждет десерт «Павлова», передает ТАСС.
Также лидерам стран подадут два вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.
Началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Началась встреча премьер-министра России Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в дом правительства.
Мишустин приветствовал Си Цзиньпина рукопожатием, передает РИА «Новости».
Отметим, что позднее во вторник у председателя КНР запланированы официальные переговоры с президентом России.
Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, беседа Си Цзиньпина и Мишустина будет предварять основные переговоры в Кремле.