Путин: Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит 200 млрд долларов

Путин: Товарооборот России и КНР в 2022 году достиг 185 млрд долларов

Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, несмотря на последствия пандемии и санкции, ожидается, что в 2023 году он превысит 200 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – сказал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, отметил президент, ожидается рост поставок российского продовольствия на китайский рынок.

Напомним, в Кремле начались переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе.