Банки Швейцарии начали предупреждать о риске закрытия счетов россиян

«РБК»: Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о риске закрытия их счетов за уплату налогов в бюджет РФ

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов в случае уплаты налогов в бюджет РФ, сообщили два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе конфедерации.

Банки Швейцарии начали следить за перечислениями своих клиентов из России и некоторые финансовые организации конфедерации анонсировали закрытие счетов россиян в случае уплаты налогов в российский бюджет. Об этом рассказали два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны, сообщил сайт телеканала «РБК».

По словам управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, к ним обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением о том, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет. По словам Кудинова, банки объясняют свое требование тем, что клиенты из России платят налоги государству, которое якобы дестабилизирует ситуацию на Украине. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Официальных действий после этого еще не последовало.

Еще один швейцарский адвокат рассказал изданию, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в бюджет РФ. По словам источника в банковском секторе Швейцарии, письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS.

Кудинов считает, что банки скорее вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. Кудинов подчеркнул, что данные действия юридическое бюро LEOLEX расценивает как незаконные и планирует обжаловать их после получения их клиентами официальных письменных уведомлений.

Напомним, во вторник Швейцария отвергла заявление американского посла Скотта Миллера о якобы существующей возможности заморозки до 100 млрд франков активов России.