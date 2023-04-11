Швейцария отвергла заявление американского посла о заморозке активов России

Глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью Neue Zurcher Zeitung отвергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что Швейцария могла бы еще заморозить российских активов на сумму от 50 до 100 млрд франков.

Она пояснила, что цифра в 50–100 млрд франков была распространена как возможная оценка российских средств под управлением. Кроме того, это было сделано не администрацией, передает РИА «Новости».

Будлигер-Артиеда подчеркнула, что не все граждане России подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство. Швейцария заморозила 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от 21,5 млрд евро, замороженных по всему Евросоюзу.

В частности, Франция заморозила российских активов на 1,2 млрд евро, Германия – на 2,2 млрд евро.

При этом Берн, по ее словам, всегда говорит США и всем странам-партнерам: «Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим», – указала глава SECO, добавив, что с американской стороны таких не поступало.

Ранее сообщалось, что США и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) за год заморозили активы россиян на сумму более 58 млрд долларов.