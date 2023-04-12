Путин назвал будущую российскую станцию форпостом страны в космосе

Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО

Депутат Занко разъяснила, как фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам СВО

Когда фонд «Защитники Отечества» заработает в полную силу, это поможет ветеранам быстро и без лишних проволочек получать всю необходимую помощь, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами.

«Мы обсудили законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий тех ребят, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Кроме того, очень важной темой стало разъяснение функций и задач фонда «Защитники Отечества», цель которого – обеспечить быструю и качественную поддержку участников СВО», – сказала Ольга Занко, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

«Решение президента о создании подобной структуры необходимо всячески поддерживать. Это правильная инициатива, которая позволит помочь не только тем, кто воевал, но и их семьям. На первом этапе работы фонда планируется сделать все, чтобы обеспечить поддержку по системе «одного окна», – отмечает собеседница.

«Для этого сейчас идет набор персональных социальных помощников – их закрепят за каждым ветераном. Кроме того, налаживается процесс, в рамках которого участники СВО смогут обратиться к индивидуальному координатору, сообщить ему об имеющейся проблеме, а он в свою очередь в тесном контакте с различными ведомствами найдет решение вопроса», – акцентирует Занко.

«Важно, что помощь будет оказываться разноплановая – это медицинская поддержка, социализация, переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, фонд обеспечит преемственность поколений и передачу опыта от участников СВО к молодежи России», – подчеркивает собеседница.

«На сегодняшний день существует ряд вопросов, который требует некоторых изменений в законодательстве. Нам необходимо обеспечить тесное сотрудничество ведомств, чтобы все вопросы решались быстро и без лишних проволочек. И вся необходимая работа уже ведется», – резюмирует Занко.

Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. Об этом сообщает издание Газета.ru. Ключевым вопросом обсуждения стали изменения в федеральный закон «О ветеранах». Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в конфликте на Украине в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР и ЛНР.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов.

Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.