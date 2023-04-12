В Китае возложили цветы к бюсту Гагарина

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 18:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили санкции против «Юнармии» и «Мегафона»
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Китае возложили цветы к бюсту Гагарина
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В китайском городе Далянь в районе Люйшунь (бывший Порт-Артур) возложили цветы к бюсту первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко.
Москва и Пекин тесно взаимодействуют в космосе, в конце 2022 года стороны приняли программу развития сотрудничества на 2023–2027 годы и подписали межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции, напомнил генконсул, передает ТАСС.
В церемонии участвовали российские дипломаты, председатель Китайского общества по культурному обмену между Китаем и Россией в Порт-Артуре Кай Чэнлянь.
В Даляне и Шэньяне прошли тематические кинопоказы, в ходе них зрители увидели эпизоды документальной хроники о жизни Гагарина.
Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
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Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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Стартовало производство первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей
Гендиректор Центра имени Хруничева Варочко сообщил о начале изготовления первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей
Центр имени Хруничева приступил к изготовлению ряда элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Варочко рассказал в интервью ТАСС, что по проекту «Рокот-М» проведена контрактация с кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления.
В марте 2021 года в Минобороны сообщали, что модернизация ракетно-космического комплекса «Рокот» проводится в рамках гособоронзаказа для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского оборонного ведомства. Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления в 2019 году.
Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между главами России и Китая
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Общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит доверительный характер, между ними присутствует особая «химия», рассказал переводчик российского лидера на встрече с главой Китая, первый секретарь посольства России в КНР Григорий Жигарьков.
«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», – сказал он РИА «Новости».
Жигарьков отметил, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях. «За этим стоит какая-то личная химия», – подчеркнул он.
Путин, по его словам, не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени.
Жигарьков добавил, что президент понимает, с какими трудностями сталкивается переводчик, поэтому работать с Путиным очень удобно, комфортно.
«Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься», – сказал он. При этом личных контактов с главой государства у него не бывает, хотя протокол не исключает этого.
Однако в ходе работы могут возникнуть трудности, признал Жигарьков. Путин довольно часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, которые не всегда понятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про Си Цзиньпина.
При этом прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным, он прошел по высшему разряду, отметил переводчик.
Во время визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. «Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве», – пояснил Жигарьков.
Такой формат предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном ключе, что для перевода всегда проще, хотя и там есть определенные сложности.
Напомним, президент Путин встретился с Си Цзиньпином в ходе визита последнего в РФ 20–22 марта.
Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность
В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.
Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС.
«В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин.
Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли».
Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться.
Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
Китай объяснил Японии принцип военного сотрудничества с Россией
МИД КНР: Военное сотрудничество Китая и России не представляет угрозы ни для одной страны
Военное сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против какой-либо третьей страны и никому не угрожает, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь, отвечая на просьбу прокомментировать ежегодный доклад МИД Японии под названием «Синяя книга», заверил, что сотрудничество России и Китая «не направлено против какой-либо третьей стороны» и полностью соответствует международному праву. По его словам, российско-китайские отношения не представляют угрозы ни для одной страны, передает ТАСС.
Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавил, что никто не имеет права делать «безответственные замечания на этот счет».
Напомним, в японской «Синей книге по дипломатии» говорится, что совместные действия вооруженных сил Китая и России вблизи японских границ вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности Японии. Также в документе используется формулировка о «незаконной оккупации северных территорий» (как называют в Японии Южные Курилы).
Появились кадры съемки из космоса облака пепла из вулкана Шивелуч
Роскосмос показал кадры со спутника с облаком пепла в окрестностях вулкана Шивелуч
Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых видны последствия извержения вулкана Шивелуч.
В Telegram-канале Роскосмоса сообщается, что съемку провел спутник «Арктика-М».
Сегодня утром на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча.
В Росавиации ранее сообщили, что пилоты получили указание учитывать извержение камчатского вулкана Шивелуч при выборе маршрута.
Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.
В Китае дали совет Зеленскому по урегулированию конфликта
Китайское издание SCMP: Зеленский обязан пойти на переговоры, пока у него еще есть право голоса
Президент Украины Владимир Зеленский обязан в ближайшее время пойти на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, пока он еще хоть что-то решает, выразил мнение обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.
По его словам, в данный момент ради мира украинским лидерам стоит проглотить свою гордость до того момента, когда исчезнут последние рычаги давления. В ином случае может случиться так, что в Киеве ни у кого не будет права голоса при определении окончательного исхода конфликта, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркивает, что в украинской армии заканчиваются снаряды, и даже производственные мощности Запада не могут обеспечить необходимую степень военной помощи.
В итоге, как считает обозреватель, коллективный Запад будет просто не в состоянии выписать на желанный Зеленскому чек, несмотря на свои обещания.
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года
По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости».
Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он.
Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции.
Кремль призвал уважать право Китая проводить ответные военные учения
Песков: Китай имеет право отвечать военными учениями из-за провокаций вокруг Тайваня
Китай имеет суверенное право отвечать, в том числе военными учениями, на провокации вокруг Тайваня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Китай неоднократно в очень короткий период подвергался провокационным действиям, разумеется, он имеет право на них реагировать, в том числе военными маневрами, передает ТАСС.
По его словам, уважать право Китая должны все, «равно как и других стран, на подобные действия».
Ранее вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 42 китайских военных самолетов на фоне проходящих вокруг республики военных учений НОАК.
До этого ВС Китая начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Подчеркивается, что китайские ВС примут меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны.
Напомним, 6 апреля на Тайвань прибыла группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом.
Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников
Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.
«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.
«Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.
Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.
Роскосмос начал рассматривать возможность полета в космос иностранцев
Борисов: Роскосмос ведет переговоры с несколькими странами о полете их представителей в космос
Переговоры о полете иностранных граждан в космос ведутся с несколькими государствами, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, ведутся переговоры с представителями зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий, передает ТАСС.
Борисов уточнил, что переговоры находятся на разной стадии, с какими конкретно странами ведутся переговоры он не уточнил.
Борисов рассказал также, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» уже прорабатывает серийное изготовление кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», при этом глава Роскосмоса подчеркнул, что подход к данному вопросу требует особого внимания, поскольку в первую очередь должна быть обеспечена безопасность космонавтов.
Ранее гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что космонавт из Белоруссии во время нахождения на борту МКС проверит действие российского самозалечивающегося материала в условиях космического полета.
Мишустин в День космонавтики посетил НПО им. Лавочкина
Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, в День космонавтики, посетил НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) в подмосковных Химках – одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.
Председатель правительства осмотрел участок сборки космического аппарата «Спектр-УФ» – космическую обсерваторию, предназначенную для исследования объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне. Аппарат после 2028 года планируется оснастить телескопом собственной разработки НПО Лавочкина с диаметром зеркала 170 см, передает РИА «Новости».
Ранее в среду президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Глава государства сообщил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.
Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к отрасли
Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к космической отрасли
Президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
«Естественно, сегодня наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире – всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности. Хочу пожелать огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса», – сказал он, обращаясь к Борисову, сообщает РИА «Новости».
Путин также поздравил Борисова с Днем космонавтики и пожелал успехов в освоении космоса.
«Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны», – отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин в День космонавтики пообщается с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым и выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов» – первого художественного фильма, снятого на МКС, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
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