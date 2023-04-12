Росмолодежь запустила новый сезон форумов

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) презентовало обновленную линейку форумов, которые в 2023 году пройдут под единой темой: «Мы можем больше, когда #МЫВМЕСТЕ».

Стартовала также регистрация участников на форумы Росмолодежи – с момента открытия сезона молодые люди могут подать заявку по своему направлению на платформе Росмолодежь.События. В этом году в линейку вошли 25 форумов: 16 всероссийских, восемь окружных и один международный – «Евразия Global».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал о трансформации традиционных форумов в многоуровневые экосистемы для самореализации молодых людей и расширения возрастных границ.

«Впервые участниками форумов могут стать ребята от 14 до 35 лет – в том числе участники РДДМ «Движение Первых» и конкурса «Большая перемена». Форумы Росмолодежи открывают возможность принести реальную пользу, потому что здесь проходит работа проектов #МЫВМЕСТЕ и «Все для Победы!» Каждый может помочь тем, кто в этом нуждается, и быть со своей страной во время вызовов, которые сегодня происходят. Но мы понимаем, что вызовы – это всегда время возможностей!» – сказал он.

Кириенко добавил, что по итогам каждого форума участники смогут внести реальный вклад в развитие региона проведения, получить грантовую поддержку Росмолодежи или отправиться в тур по России по программе «Больше, чем путешествие».

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева выделила три смысловые линии нового сезона: «Первое – это, прежде всего, команда, частью которой мы приглашаем стать каждого молодого человека. (…) Второе – все, что происходит на наших форумах, работает по принципу «не вместо, а вместе с молодежью». Авторами идей и событий всегда выступают сами ребята. И третье, форумы – это место, где каждый из нас может брать пример и стать примером».

В 2023 году в регионах, где пройдут форумы платформы Росмолодежь.События, откроют Центры компетенций, которые станут образовательными интеграционными площадками для построения социальных лифтов и развития профессиональных компетенций.

«Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» предложит на тематических форумах специальные программы, где каждый участник сможет выбрать направление, в котором хочет развиваться углубленно. Это современные медиа и экология, социальное служение, патриотика и добровольчество, предпринимательство и создание комфортной городской среды», – отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.