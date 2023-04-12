Трамп исключил виновность одной страны в подрыве «Севпотоков»

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 17:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Трамп исключил виновность одной страны в подрыве «Севпотоков»
Экс-президент США Трамп не стал обвинять США в подрыве «Севпотоков», но подчеркнул невиновность России
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Американский экс-президент Дональд Трамп на телеканале Fox News не стал отвечать на вопрос о том, кто виноват в подрыве «Северных потоков», подчеркнув невиновность России.
По его словам, отвечать на вопрос нет возможности, чтобы не принести неприятности собственной стране, передает РИА «Новости».
При этом Трамп заметил, что абсолютно уверен в невиновности России.
«Я могу сказать, кто этого не делал. Это Россия. Когда начали обвинять Россию, говорили, что Россия взорвала свой трубопровод. Это была не Россия», – заключил экс-президент США.
Напомним, журналист Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
В России анонсировали создание противоспутникового комплекса
Минобороны рассказало о создании противоспутникового комплекса
Россия создает противоспутниковый комплекс, он предназначен для устранения потенциальных угроз со стороны спутников стран-противников, об этом сообщается в журнале Минобороны России «Военная мысль».
Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, комплекс будет состоять из системы «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д, боевого лазера «Пересвет» и лазера «Сокол-Эшелон» на транспортнике Ил-76.
Отмечается, что такое комбинирование систем нужно для отслеживания и воздействия на цели разными способами.
Напомним, украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, ранее заявили в Министерстве иностранных дел России.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.
«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.
Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».
Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.
В Гааге сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В Гааге протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС
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Протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции, передает телеканал BFMTV.
Несколько десятков протестующих не давали Макрону взять слово и выступить об экономическом суверенитете ЕС. Они выкрикивали с трибун: «Где французская демократия?», «У вас миллионы манифестантов на улицах!». Протестующие также развернули растяжку со словами: «Президент насилия и лицемерия». На кадрах также видно, что к ним направились сотрудники охраны, передает РИА «Новости».
«Это демократия, а демократия – это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления», – заявил в ответ Макрон.
По словам президента Франции, «французам следует быть гораздо менее раздраженными» из-за пенсионной реформы, поскольку «в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет».
Ранее сообщалось, что в столице Франции в ходе протестов против пенсионной реформы задержали более 20 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, как французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста.
Стало известно о возможном введении санкций США против Венгрии
Будапештское издание «444» сообщило о возможном введении санкций США против Венгрии из-за Украины
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США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии за то, что Будапешт не поддерживает политику Запада, включая позицию по конфликту на Украине, пишут СМИ.
Будапештское интернет-издание «444», оппозиционное по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану, ссылаясь на несколько дипломатических источников, заявило, что США намерены «наказать венгерское правительство». Издание предположило, что речь идет о шагах, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких венгерских граждан из-за подозрений в коррупции, передает ТАСС.
В свою очередь, Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в интернет «документы ЦРУ» пишет, что Орбан на политическом совещании в феврале якобы включил США в число главных противников правящей партии «Фидес», передает РИА «Новости».
В США, по данным WSJ, это расценили как «эскалацию уровня антиамериканской риторики». Утверждается, что были названы еще два противника, но не уточняется, кто именно вошел в список вместе с США.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация Джо Байдена позиционирует себя не как дружественного союзника Венгрии, считая Будапешт оппонентом. По словам министра, посол США в Будапеште Дэвид Прессман излишне часто оценивает внутренние дела Венгрии.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Курчатовский институт получил термоядерную плазму на токамаке Т-15МД
Глава Курчатовского институт: Термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД
Первая термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД, установка работает устойчиво. Об этом в день 80-летия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщил его президент Михаил Ковальчук.
По его словам, получена устойчиво плазма, «миллионы градусов», токамак запустился с первого момента. Как сказал Ковальчук, «сложнейшая дорогостоящая установка запустилась сразу и сейчас набирает мощность и выходит на мировые параметры», передает ТАСС.
Напомним, в мае 2021 года глава правительства Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте, а также встретился с коллективом учреждения.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Спрос на автомобили «Москвич» превысил ожидания
Гендиректор: Спрос на автомобили «Москвич» оказался выше ожидаемого
Интерес к автомобилям «Москвич», продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах – в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
По его словам, интерес к моделям во всех регионах, где представлены официальные дилеры, очень высок и превосходит ожидания, передает РИА «Новости».
Пронин добавил, что было заключено соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» и 2 тыс. электромобилей «Москвич 3е» в парки такси и каршеринга.
Он отметил также, что автозавод «Москвич» в будущем планирует рассмотреть возможность экспорта машин бренда, однако сейчас сконцентрирован только на российском рынке.
Ранее Пронин сообщил, что в ближайшее время в продажу поступит городской кроссовер «Москвич 3» в комплектации «комфорт».
Таиланд решил закрыть для туристов остров с «лучшим пляжем мира»
Asia News Network: Таиланд на четыре месяца закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира
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Популярный курортный остров Крадан будет закрыт для туристов по решению властей Таиланда сроком на четыре месяца, пишут СМИ.
Как отмечает Asia News Network, расположенный на острове Крадан Парадайз Бич («Райский пляж») возглавил рейтинг лучших пляжей мира по версии британского веб-сайта World Beach Guide, опубликованный на прошлой неделе.
Власти королевства выразили опасения, что внезапный поток туристов может нанести вред экосистеме острова, и приняли решение о его закрытии, передает РИА «Новости».
Глава национального парка острова Крадан Хат Чао Май Прит заявил, что необходимо защитить хрупкую экосистему пляжа. В период с 1 июня по 30 сентября остров будет закрыт для туристов, «чтобы пляж не постигла та же участь, что и острова Пхи-Пхи».
Остров Пхи-Пхи пострадал после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина вызвала всплеск туризма в этом районе, тогда как остров не был готов к большому количеству посетителей. В результате многие пляжи на острове были разрушены.
В 2020 году власти Таиланда на фоне пандемии коронавируса закрывали остров Пхукет для иностранных туристов.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
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В Москве не увидели шансов на успех «летнего контрнаступления» ВСУ
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Так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех, заявил источник в Москве.
По его словам, на Украине и Западе очень долго и много говорят о контрнаступлении ВСУ, это уже напоминает пьесу Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», где главный герой решил стать знаменитым и объявил об отъезде из деревни, в то время как односельчане принялись собирать его в дорогу, по ходу прибирая к рукам его имущество, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи, хоть Киев и знает, что коллективный Запад никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой.
«В любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех», – подытожил источник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. При этом он заверил, что Киев не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, так как они осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов».
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