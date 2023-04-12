Экс-мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках о ВС России

Бывший московский муниципальный депутат Брюханова стала фигуранткой дела о фейках о ВС России

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», причиной возбуждения уголовного дела стало видео на YouTube, в котором Брюханова обвинила в событиях, произошедших в Буче, российскую армию, что является заведомо ложной информацией.

Источник добавил, что в отношении Брюхановой возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Максимальное наказание по этому статье подразумевает лишение свободы до пяти лет.

Ранее стало известно, что Брюханова и директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов заявили о намерениях участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по одному и тому же столичному округу.

Пользователи Сети напомнили, что Брюхановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгородумы по избирательному округу №42 из-за большого количества недействительных автографов москвичей в подписных листах.