В День космонавтики отметили юбилей Александра Островского

Госкорпорация «Роскосмос» и общероссийский проект «Народов много – Родина одна» подготовили к 12 апреля поздравление с Днем космонавтики и с 200-летним юбилеем русского драматурга Александра Николаевича Островского.

В День космонавтики в Центре подготовки космонавтов прочли отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». На все времена полет Юрия Гагарина останется мировым достоянием, гордостью достижений российской науки. Неоценимый вклад в развитие космической отрасли внесли космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины.

Кроме того, в среду отмечается 200 лет со дня рождения величайшего русского драматурга Александра Островского, который является автором более 50 пьес, которые и сегодня составляют основу российского театрального репертуара, прозванного «Колумбом Замоскворечья» и «русским Шекспиром».

Отмечается, что в честь обеих знаменательных дат, космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» Денис Матвеев из Центра подготовки космонавтов прочел отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» и пожелал всем быть счастливыми и не забывать, что «народов много, а Родина одна».