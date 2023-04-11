ФСБ передала Петербургу документы судебного процесса над немецко-фашистскими захватчиками

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) состоялось мероприятие по передаче от Федеральной службы безопасности (ФСБ) несекретных документов открытого судебного процесса над немецко-фашистскими захватчиками, проходившего в 1945-1946 гг. в Ленинграде.

Значительную часть документов представляют собой протоколы допросов фашистских военнослужащих, принимавших участие в геноциде советского народа на территории Псковского района Ленинградской области (с 1944 года Псковская область). Особо интересны протоколы допросов генерал-майора вермахта Генриха Ремлингера (с августа 1943 года коменданта Пскова и прилегающих районов) и его сообщников.

В архив также переданы 16 актов об убийстве жителей деревень Псковской области (до августа 1944 г. Ленинградской), массовом уничтожении их домов, имущества.

Участники судебного процесса о признании преступлений, совершенных оккупантами и их пособниками, геноцидом советского народа, неоднократно ссылались на данные документы.

Ежегодно 19 апреля во всех образовательных организациях России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В этот день в школах, колледжах и вузах молодому поколению в рамках урока-реконструкции исторических фактов «Без срока давности» рассказывают о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирных жителей. В прошлом году в едином уроке-реконструкции в рамках Дня единых действий 19 апреля 2022 г. приняли участие более 8 млн учащихся.