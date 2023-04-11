Госдума утвердила новую процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими

Госдума в третьем чтении утвердила новую процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими, она имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля прошлого года, отметил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии – признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через три месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим», – приводятся его слова на сайте партии.

Турчак добавил, что, если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, суд может объявить его умершим сразу по истечении шести месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким не будет нужно.

«Упростится и процесс признания бойца погибшим при наличии очевидцев – достаточно будет заявления командира в ЗАГС или МФЦ», – добавил Турчак.

Документ коснется широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничье – кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который дает семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ также распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

Еще один законопроект предусматривает полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы.

Кроме того, внесен законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий ополченцам, воевавшим за Донбасс с 2014 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Законопроекты отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.