Экспертный совет фонда «Защитники Отечества» определил проблемные вопросы по поддержке ветеранов СВО

Участники заседания экспертного совета фонда «Защитники Отечества» поделились опытом работы по поддержке ветеранов СВО в сфере получения льгот и пособий, медицинской и социальной реабилитации, трудоустройства, определили проблемные вопросы и наметили пути решения.

Ключевыми вопросами встречи экспертного совета стали достаточность установленных льгот и имеющейся инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях, совершенствование механизмов предоставления установленных льгот, а также предложения, направленные на расширение мер поддержки и повышение эффективности решений в указанной сфере.

По словам зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой, необходимо модернизировать и актуализировать федеральный перечень мер поддержки для ветеранов СВО.

«Основная задача фонда – обеспечение ветеранов СВО дополнительными мерами поддержки вместе с той помощью, которую оказывает государство, за счет использования различных ресурсов и выстраивания межведомственного взаимодействия. Эта работа должна быть адресной, системной и конкретной. Опыт экспертного сообщества и общественных организаций поможет организовать ее максимально эффективно», – подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Участники заседания поделились опытом работы по поддержке ветеранов СВО в сфере получения льгот и пособий, прохождения медицинской и социальной реабилитации, получения психологической и юридической помощи, трудоустройства, определили проблемные вопросы и наметили пути решения.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов.

Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.