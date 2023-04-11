Москва выразила протест Вене из-за невыдачи виз на сессию спецкомитета ООН

Россия выразила решительный протест Австрии в связи с невыдачей венских чиновников виз большей части российской делегации для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, заявил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

По его словам, Россия часто сталкивается с проблемой получения доступа в учреждения ООН – большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратры, СК РФ, МВД, Минюста, не получили австрийских виз для участия в пятой сессии спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции по противодействию преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий, передает РИА «Новости».

«Россия решительно осуждает действия австрийских властей и заявляет протест Австрии в связи с невыдачей виз большей части российской делегации», – заявил Чернухин.

Замглавы делегации добавил, что Москва расценивает подобное поведение Вены как «акт политического давления на Россию и намеренного воссоздания препятствий для проведения демократических, транспарентных и открытых переговоров по важному международному договору».

«Австрия нарушает свои обязательства в ООН на основании соглашения между Австрией и ООН от 1995 года», – резюмировал Чернухин.

Ранее опрос показал, что большая часть граждан Австрии выступила против введения санкций против Москвы.