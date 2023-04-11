СК выявил десятки полицейских, бравших взятки у бизнесменов на рынках Ростова-на-Дону

В Ростовской области выявлено преступное сообщество, в которое входят несколько десятков высокопоставленных полицейских, они брали деньги с предпринимателей на рынках Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело возбуждено по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки», сообщается на сайте СК России.

Подозреваемыми стали бывшие и действующие должностные лица ГУ МВД по Ростовской области, в их числе Дмитрий Рыбалко, Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие. Всего в списке фигурантов более 20 человек.

Согласно данным следствия, с 2015 года в Ростове-на-Дону действовало преступное сообщество под руководством бывшего замглавы полиции по охране общественного порядка городского управления МВД Дмитрия Рыбалко.

Группа участвовала в коррупционных преступлениях для получения взяток за непривлечение к административной и другой ответственности предпринимателей, работающих на потребительском рынке города.

Рыбалко, по версии следствия, установил минимальный размер взятки для бизнесменов, которые получали руководители структурных подразделений преступной группы в месяц, от 3 до 50 тыс. рублей.

Размер платежа зависел от числа торговых помещений. Всего в результате такой деятельности участники преступного сообщества получили сумму в размере не менее 25 млн рублей.

Сейчас по местам службы и жительства подозреваемых ведутся обыски.