Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине и написал послания Путину и Зеленскому

Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.

ChatGPT было поручено составить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Путину и Зеленскому с призывом к миру.

В письме к российскому президенту говорится что Германия «признает законные интересы России в сфере безопасности». «Хотели бы предложить перспективу того, что готовность к прекращению огня и мирным переговорам смогут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой», – отмечает в послании ChatGPT. Чат-бот полагает, что «это пойдет на пользу экономическим и политическим связям между странами и поможет решить общие проблемы безопасности», передает РИА «Новости».

В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.

В проекте договора также указывается необходимость приведения в норму отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов, ChatGPT предусмотрел призыв к ООН, ОБСЕ и ЕС следить за выполнением договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.