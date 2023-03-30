Искусственный интеллект Запада угрожает России

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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру Sergei Chuzavkov/Global Look Press
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?  Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом «в ближайшее время» Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...

Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
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МИД Украины меняет тактику

Зеленский проговорился насчет Артемовска

С чего начать развал НАТО

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Искусственный интеллект Запада угрожает России

    Самые мрачные прогнозы фантастов начинают сбываться
    		  
    30 марта 2023, 20:30
    Фото: Marvel Studios/Global Look Press
    Текст: Ярослав Игнатовский

    «Системы с искусственным интеллектом... могут представлять серьезную опасность для всего человечества». Так звучит цитата из опубликованного в среду письма тысячи ведущих ученых, занятых в IT-индустрии, подписанного в том числе Илоном Маском. Как искусственный интеллект способен перевернуть всю нашу жизнь и почему для России это особенно опасно?

    Технологии искусственного интеллекта (ИИ) вместе с технологиями виртуальной и дополненной реальности сегодня развиваются более чем стремительно. В ближайшие несколько лет развитие высоких технологий неизбежно пойдет еще дальше, не ограничившись только возможностью уходить с головой в виртуальные миры метавселенных или существовать в дополненной реальности. Безудержное развитие технологий порождает ряд рисков для государств и обществ во всем мире. И в том числе для России.

    Зависимость от постправды

    Прежде всего прогресс технологий ИИ вместе с виртуализацией окружающего человека пространства грозит полным стиранием границ. Последние 15 лет, по мере развития web 2.0, у миллиардов людей и так появилась сильная привязанность к электронным устройствам. Появился расхожий стереотип «ушел с головой в свой гаджет», зависимость от онлайн-игр и социальных сетей все большим числом ученых и медицинских организаций признается заболеванием. Особенно эта зависимость нового типа касается молодежи, подростков и детей, и провоцирует СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

    В перспективе нескольких лет, когда технологии web 3.0 с их полным погружением в параллельную цифровую реальность окончательно вытеснят гаджеты, как в свое время кнопочные телефоны вытеснили стационарную связь, граница между реальным и вымышленным, существующим и симуляционным может исчезнуть настолько, что отличить одно от другого будет практически невозможно. Объективные данные и факты при формировании общественного мнения окончательно уступят место эмоциональным провокациям и заранее сформированным суждениям в изолированной от опровержения «эхокамере», как сегодня это происходит с безжалостным манипулированием общественным мнением практически в любой соцсети.

    На смену правде уже давно пришла «постправда». А лайки, ретвиты и комментарии перестали быть критерием объективности по мере давления на индивидуальное сознание практически по любому вопросу всевозможных интеллектуальных центров со щупальцами в виде «фабрик троллей», «ботоферм» и сеток анонимных телеграм-каналов.

    Авторы концепции WEB 3.0 пытаются убедить нас, что развитие технологий блокчейна позволит людям «полноценно владеть и управлять созданным ими контентом, а также анонимизировать свои персональные данные, то есть сделать интернет «более справедливым и безопасным». Чтобы усомниться в этом достаточно вспомнить выражение: «кто платит, тот и заказывает музыку». Глобальный «бигтех», окутавший мир паутиной капитализма «платформ», может предоставить любую площадку для контента, для монетизации, рекламы и извлечения данных, но всегда будет держать под контролем политическую и общественную активность.

    Вспомним, как один из самых богатых людей планеты Илон Маск купил весной 2022 года социальную сеть Twitter, потому что «посчитал важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере». Как за год до этого ряд IT-корпораций, очевидно сговорившись, приняли беспрецедентное решение и буквально выкинули из своих социальных сетей экс-президента США Дональда Трампа. Как оказывалось тоталитарное контент-давление на российских пользователей этих же соцсетей в начале специальной военной операции на Украине в феврале-марте 2022 года.

    Новый тренд – новая угроза

    В конце прошлого года сформировался новый тренд: стремительное развитие самообучающихся нейросетей, которые способны рисовать уже не только красивые картинки (Midjourney), а прежде всего общаться с человеком. И даже рассуждать на мировоззренческие, общественные, культурные, политические, философские темы. Примером тому является технология ChatGPT-4 от компании OpenАI, одним из основателей которой является Илон Маск.

    Пока еще взаимодействие с ИИ-чатом с дружелюбным интерфейсом остается уделом экспертов и просто любопытных энтузиастов. Но нет сомнений, что уже совсем скоро нейросети в своих различных формах и проявлениях стремительно ворвутся в жизнь большинства жителей планеты.

    И стремительное развитие нейросетей, судя по всему, приведет вовсе не к тому светлому будущему, которое описывали советские фантасты. Мы скорее увидим события в духе японского «Призрака в доспехах» и американских «Терминатора» и «Матрицы», где ИИ обретает собственный разум и становится угрозой для человечества, поскольку начинает считать человечество угрозой для себя самого.

    Пока еще некоторые выдаваемые ChatGPT тезисы выглядят нелепо, но постоянные апгрейды и накапливание «больших данных» позволяют программе обновляться самой, искать и исправлять неточности и дефекты. По сути, люди со всеми своими накопленными знаниями и умениями сами становятся мозговым имплантом для ИИ-системы.

    Воображение рисует нам пугающую по своему масштабу картину, но в данном случае это не выглядит фантастикой. Наверняка ChatGPT и его аналоги в скором времени смогут на хорошем уровне писать любые тексты: технические задания, юридические документы, философские трактаты, научные работы, а общаться с ней будет в разы легче и приятнее.

    Что самое главное, ей вскоре неизбежно начнут доверять. Возникнет суггестивный императив: «это искусственный интеллект, у него всё просчитано, продумано, а значит соответствует истине – она не допускает ошибок и просчетов, как люди». Становится очевидным риск того, что большинство вскоре будет на слово верить тому, что скажет умная компьютерная программа, как ответит на тот или иной вопрос, в ущерб любым другим мнениям и авторитетам. Даже если следующая версия ИИ вдруг заявит, что надо «ограничить того или иного человека в правах», ему вполне могут поверить, поскольку аргументы могут показаться логичными и обоснованными.

    Радует, что постепенно эксперты начинают бить в колокола. Ведь до сих пор нет ответа, почему автоматизированный ИИ 2.0 не сможет уже завтра, через разнообразные умные приложения вмешиваться не просто в частную жизнь, как делают это алгоритмы «бигтеха» сегодня, беззастенчиво похищая данные миллиардов пользователей соцсетей и сервисов по всему миру, но и влиять на глобальные процессы, механизмы принятия решений в крупных иерархиях: компаниях и корпорациях, бизнесе и банковской сфере, производстве и управлении, поисковых системах, облачных сервисах и так далее.

    В частности, 29 марта тот самый Илон Маск, а также Стив Возняк и более 1000 других экспертов в области искусственного интеллекта и представителей IT-индустрии призвали в специальном открытом письме ввести полугодовой мораторий на обучение ИИ-систем, более производительных, чем недавно представленная модель GPT-4 от компании OpenAI. «Обширные исследования показали, что подобные системы с искусственным интеллектом, которые конкурируют с человеком, могут представлять серьезную опасность для всего человечества», – говорится в письме. Также отмечается возможность злоупотребления злоумышленниками системами вроде ChatGPT – их можно использовать для фишинга, дезинформации и совершения киберпреступлений.

    Да, наверняка совсем скоро национальные государства постараются присвоить достижения нейросетей себе, либо создав или купив аналоги нынешним, либо вынужденно используя имеющиеся, принадлежащие крупнейшим транснациональным IT-гигантам. Но если к нейросети начнут прислушиваться сами политики и государственные деятели – нас ждет что-то большее, чем то, что описано у Оруэлла в знаменитой антиутопии «1984».

    ИИ окончательно превратится не в Большого Брата, а в Большого Родителя, а человек в дошколенка-несмышленыша, который ничего не знает про мир и про себя и бежит к папочке за советом по каждому вопросу. Очевидно, что любые альтернативные мнения в таком «информационном гетто» станут не нужны, а многие профессии просто исчезнут.

    Риски для России

    В условиях жесточайшего противостояния с Западом, санкционного давления и первостепенного внимания к СВО существует риск не успеть создать масштабные качественные аналоги новинок ИИ для гражданского применения. Так же, как, по сути, не был вовремя создан качественный «отечественный ноутбук», «отечественный планшет», «отечественный смартфон» или «отечественный электромобиль». Это напрямую повлияло на процесс частичной утраты технологического, а вслед за ним экономического и культурного суверенитета страны.

    ИИ-чат-боты скоро станут непременным повседневным атрибутом любой интеллектуальной деятельности людей – интеллектуальными ассистентами. В отсутствие качественного аналога рядовые россияне, используя технологию, могут сталкиваться со скрытым идеологическим давлением систем типа СhatGPT, который на данный момент, по данным ученых Корнеллского университета, обладает «политическими пристрастиями среднестатистического инженера-программиста из района залива Сан-Франциско, озабоченного левой и «зеленой» повесткой».

    Эксперты, в частности известный когнитивный психолог Джеффри Хинтон, дают прогноз, что следующий этап развития ИИ-систем типа ChatGPT – индивидуализация.

    «Сейчас представления ChatGPT о мире строятся на основе усреднения содержащихся в интернете представлений всех людей. Индивидуализированный ChatGPT будет иметь представления о мире, полученные в результате его обучения на подмножестве источников интернета. Каждое такое подмножество будет отражать видение мира людьми с определенным мировоззрением. Например, «ChatGPT-демократ» будет давать другие ответы, чем «ChatGPT-республиканец», – говорит Хинтон.

    Стоит ли говорить, что авторитетом будет пользоваться та ИИ-система, которая будет использовать установки, доминирующие в контролируемом той или иной стороной информационном пространстве? В условиях информационной войны российская ИИ-система должна быть не просто аналогом, а как минимум проецировать ценности и установки, принятые в российском обществе, с учетом нашего национального, культурного и религиозного многообразия. А сегодня мы даже до конца не понимаем возможности «Алисы» компании «Яндекс» (знали ли вы, что она тоже умеет рисовать картины?), которой россияне задают 18 миллионов вопросов каждый день.

    Не стать рабами машины

    Мы сталкиваемся с неизведанным вызовом, который человечеству только предстоит осмыслить. Делать это надо очень быстро. Технологии безусловно приносят в нашу жизнь удобство и комфорт, но цена этого слишком высока. Кажущийся удобным помощником ИИ-чат одномоментно может стать сначала незаменимым, а потом и неотъемлемым и неотчуждаемым атрибутом не только общественной, но и физиологической жизни человека. Как сказал философ Герберт Маркузе: «Машина – это раб, который служит тому, чтобы делать рабами других».

    Сегодня человечество уже занесло в цифровую бездну одну ногу, но второй пока еще стоит на грешной земле, пошатываясь от собственной неуверенности. Задача всех думающих людей нашего времени представляется в том, чтобы максимально отсрочить срок этого падения, а лучше предотвратить его.

     
     
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