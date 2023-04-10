Благодатный огонь решили доставить в Запорожскую область

Рогов: Благодатный огонь доставят в Запорожскую область

Благодатный огонь доставят в освобожденную часть Запорожской области 16 апреля, в день Пасхи, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, для верующих края очень важно и символично, что Благодатный огонь привезут в Запорожскую область, его планируется доставить 16 апреля, когда православные отмечают Пасху, передает РИА «Новости».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».