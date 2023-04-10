Песков об «утечках» из США: Списывать все на Россию – заболевание

Заявления о якобы причастности России к «утечкам» из Пентагона показывают склонность винить во всем Россию, а это уже заболевание, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать «утечки», но при этом отметил склонность во всем и всегда и везде винить Россию, передает РИА «Новости».

Также Песков не исключил возможности слежки со стороны США за президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Вашингтон давно следит за главами других стран, в первую очередь европейских.

Ранее телеканал CNN сообщил, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц в Америке.