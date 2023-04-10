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В BiZone рассказали о мошеннических сайтах для бухгалтеров российских компаний
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Аферисты начали создавать поддельные ресурсы для бухгалтеров, чтобы воровать деньги у российских компаний, сообщили в Bi.Zone.
Хакеры из группировки Watch Wolf крадут средства со счетов компаний, они распространяют вредоносное программное обеспечение на ПК бухгалтеров, сообщили РИА «Новости» в Bi.Zone.
Ранее хакеры применяли фишинговые письма, теперь же они пользуются SEO-продвижением, чтобы их ресурсы выдавались поисковиком.
Они вставляют ключевые слова на свои сайты, которые релевантны запросам бухгалтеров в поисковиках. Также мошенники пользуются контекстной рекламой, чтобы ресурсы выходили на первой странице в поисковике, заявил, глава управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.
На ресурсах мошенников есть шаблоны для документов, которые можно скачать, ничего не подозревающие бухгалтеры качают файлы, при этом загрузка ведется не с сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.
В скачанном архиве содержится вредоносная программа, при распаковке она собирает данные о системе, и устанавливает троян, а, затем, выводит деньги со счетов фирмы.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
В Минобороны России отчитались об уничтожении российскими силами в районе города Запорожье хранилища топлива для украинской группировки войск.
Так, в своем Telegram-канале ведомства сообщило, что ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, которым обеспечивались группировки ВСУ на Донбассе.
Также в МО сообщили, что в районах Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
Погибла актриса дубляжа Елена Шульман
«Нева-фильм»: В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Петербурге, о ее смерти рассказал генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин.
Он уточнил, что Шульман попала под троллейбус, передает РИА «Новости».
Студии озвучания Red Head Sound, сообщила, что во время происшествия актриса стояла на остановке общественного транспорта. Также в студии добавили, что в понедельник Шульман могла бы отметить свой 54-й день рождения.
Елена Шульман озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом в российском дубляже говорили Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
Президент Грузии предложила переделать мемориал павшим в Великой Отечественной
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье выступила с инициативой изменить открытый в 1970-е годы прошлого века мемориал павшим в Великой Отечественной войне в Тбилисском парке Ваке – бывшем Парке Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во время встречи с известными в Грузии женщинами в Тбилисском театре оперы и балета она сказала, что предлагает так переделать мемориал, чтобы тот «вместе с Великой Отечественной войной объединил память всех тех, кто погиб во всех битвах за независимость Грузии».
Она отметила, что предложила это мэрии Тбилиси, но ответа пока нет. «Но я не теряю надежды», – сказала Саломе Зурабишвили.
В парке Ваке в центре Тбилиси расположены также Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Ежегодно 9 мая представители руководства Грузии возлагают сюда венки.
Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, триста тысяч из них погибли. Это самый большой показатель в процентном соглашении среди республик бывшего СССР.
Примечательно, что в Грузии запрещены все символы «тоталитаризма», включая и «георгиевские ленточки».
СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
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Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.
Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям
Авиация ВКС России и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
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Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение живой силе украинских войск на Краснолиманском направлении, противник понес потери, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, противник понес потери в личном составе и технике, передает РИА «Новости».
Савчук рассказал также, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.
На червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка нацгвардии Украины.
Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперской парой подразделения спецназа на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов.
В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».
Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
В Польше испугались возможности войны с Россией
Историк Крупа: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы
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Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.
Историк заявил, что Польша сейчас отчаянно нуждается в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать республику от российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Крупа констатировал, что внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, указал историк, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% поляков убежит на Запад и только каждый пятый в этой ситуации будет готов сражаться.
Таким образом, резюмировал Крупа, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставит Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak, более сотни БМП, самоходные минометы, ракеты и МиГи.
Напомним, 1 апреля действия польского правительства сравнили с периодом между мировыми войнами, выразив опасение, что республику готовят к войне с Россией.
В Совфеде назвали неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
Пушков назвал неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
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Поездка президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказалась «мягко говоря» неуспешным, поскольку не привела к ожидаемым результатам Запада, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков пояснил, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину «изменить подход к России», что не возымело эффекта. Также он подчеркнул, что Макрону и фон дер Ляйен не удалось добиться от Китая телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пушков также написал, что фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием.
Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.
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Ахеджакова уволилась из «Современника»
Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
Народная артистка России Лия Ахеджакова решила уволиться из столичного театра «Современник» по собственному желанию, сообщили в пресс-службе учреждения.
В пресс-службе отметили, что Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, поэтому трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, передает РИА «Новости».
В конце марта сообщалось, что Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник». Позже в театре заявили, что спектакли с Лией Ахеджаковой остаются в репертуаре «Современника», никаких заявлений от актрисы не поступало.
Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию
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Сын Красноярского губернатора Александра Усса Артем, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщил его отец Усс, поблагодарив, всех кто помог его сыну вернуться на родину.
Губернатор опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.
Усс отметил, что путь Артема в Россию был очень непростым. Он не прокомментировал, как именно его сын попал из Италии в Россию, объяснив это тем, что его сын – непубличная личность, и он будет сам решать, рассказывать ему об этом или нет, передает Газета.Ru.
Он выразил благодарность всем, «кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию». По его словам, за рубежом есть «немало порядочных и искренних людей», которые готовы помочь России. Отдельно Усс выразил слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав, его человеком «с большим и открытым сердцем», пишет «Коммерсант».
Во вторник сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.
Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции
Ранее судимый мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что мужчина сорвал флаг еще 3 апреля. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленником оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения. До этого он уже был судим несколько раз, передает РИА «Новости».
Мужчина задержан, по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста. Кроме того, собранные материалы в рамках статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ) направлены в надзорные органы. Также по данным органов дознания, в действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).