Microsoft перестал обслуживать Xbox по гарантии в России

Американская Miscrosoft остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России, также на российской территории закрыты склады компании, сообщили в техподдержке IT-гиганта.

Гарантийное обслуживание прекращено еще с начала спецоперации на Украине, все сервисы и склады закрыты, все гарантийные вопросы «решаются через ритейлеров», сообщили в техподдержке ТАСС.

В ритейлере «Ситилинк» сообщили, что компания работает с авторизованными сервисными центрами и сервисными центрами поставщиков. Там принимают консоли Xbox на гарантийное обслуживание, но только те, что были куплены в самом магазине.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что продолжают предоставляют сервисное обслуживание в рамках гарантийного срока.

В маркетплейсе Ozon указали, что Xbox у них продается как самой площадкой, так и другими продавцами, и в карточках товаров указано, кто обеспечивает гарантийное обслуживание. В случае, если указана гарантия Ozon, то клиент может обратиться в партнерские сервисы обслуживания.

Между тем ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РИА «Новости», что комплектующие и софт для ремонта консолей больше не поставляются, потому ремонт как при помощи производителя невозможен.

Он уточнил, что российские продавцы могут сделать минимальный ремонт. К примеру, можно починить сгоревший блок питания, но при поломке материнской платы, вероятно, придется заменять саму приставку.