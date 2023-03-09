Российское общество «Знание» запускает цикл военно-патриотических форумов

Военно-патриотические форумы «Знание о Героях» просветительского проекта Российского общества «Знание» стартует 13 марта, в 28 регионах страны на протяжении 2023 года пройдут встречи Героев России, участников специальной военной операции, выдающихся ученых, государственных деятелей, лидеров мнений с российской молодежью.

Российское общество «Знание» инициировало новый просветительский проект — военно-патриотические форумы «Знание о Героях». Проект нацелен на патриотическое воспитание молодого поколения, повышение уровня знаний молодежи об истории Великой Отечественной войны и регионов, в которых проходят форумы, их роли в развитии страны, на борьбу с искажением исторической правды, говорится на сайте общества.

На форумах своими знаниями с молодежной аудиторией – школьниками и студентами – будут делиться авторитетные спикеры: Герои России, участники Специальной военной операции, выдающиеся ученые и популяризаторы науки, государственные деятели, военнослужащие. В общей сложности запланировано более 600 лекций, мастер-классов и других выступлений.

Программа каждого форума будет состоять из четырех тематических блоков. Выступления первого блока посвящены памятным датам и героям Великой Отечественной войны, лекции второго – борьбе с фальсификацией истории, третьего – значению в истории России региона, где проходит форум. Четвертой составляющей программы станут встречи и открытые диалоги молодежной аудитории с участниками специальной военной операции, Героями Российской Федерации.

Цикл просветительских мероприятий откроет форум в Твери, который состоится в парке «Россия – Моя история» 13 марта. Эстафету подхватят Ставрополь, где просветительское событие пройдет 15 марта, и Казань – здесь форум состоится 28 марта. Форумы также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Сургуте, Махачкале, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Владивостоке, Ростове-на-Дону, в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР и других городах и субъектах страны.