Правозащитник объяснил признание Transparency International нежелательной организацией

Правозащитник Ионов: Признание Transparency International нежелательной – это ответ Москвы на действия Вашингтона

Transparency International давно перестала выполнять заявленные антикоррупционные цели, превратившись в инструмент западной пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparency International нежелательной.

«Transparency International давно живет на бюджетные средства США и стран Евросоюза. Запад использовал ее в качестве пропагандистского рупора, что полностью уничтожило изначальную цель организации защищать права граждан и бороться с коррупцией», – считает Александр Ионов, председатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства.

«Эта компания достаточно часто предпринимала действия антиправительственного характера, причем не только против России. Так, ее сотрудники активно агитировали участников протестов в Белоруссии, подмывали на восстание население ближневосточных стран в период «арабской весны», – рассказывает эксперт.

«До определенного момента организация не пересекала красных линий и работала наравне с другими западными фондами и НКО. Тем не менее сейчас их деятельность претерпела существенные изменения. Заявляя о борьбе с коррупцией, они, например, стали закрывать глаза на очевидные махинации сына Байдена и воровство европейских политиков», – подчеркивает собеседник.

«В то же время их особенно интересует внутренняя ситуация в России. Очевидно, они активно стали отрабатывать прямые заказы со стороны Белого дома. Однако в условиях проведения СВО и информационной войны, которую против нас развязали на Западе, подобная ситуация не может сохраняться. Москва дает симметричный ответ на действия Вашингтона и Брюсселя», – акцентирует Ионов.

Ранее деятельность организации Transparеncy International в России была признана нежелательной. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве подчеркнули, что структура на регулярной основе пыталась «вмешиваться во внутренние дела» страны.

Надзорный орган объяснил, что деятельность организации «явно выходит» за рамки обозначенных ею целей и задач. Формально Transparеncy International заявляла о борьбе с коррупцией по всему миру, однако структура очевидно оказывала попытки влияния на внутриполитический курс России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация представляет угрозу для безопасности и конституционного строя РФ.

Информацию о решении в отношении Transparеncy International направили в Минюст для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

В начале февраля Генпрокуратура назвала нежелательной работу литовской неправительственной организации «Форум свободной России». Ранее ограничения коснулись фонда OCCRP и компании «Medusa Project».

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