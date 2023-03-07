|
|
В Пентагоне выразили обеспокоенность влиянием TikTok на детей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава Киберкомандования ВС США Пол Накасоне заявил, что он обеспокоен растущей популярностью китайской соцсети TikTok и ее влиянием на американских детей.
По его словам, обеспокоенность вызывает массивы данных, которые получает сеть, а также то, какое влияние оказывают алгоритмы TikTok на большую аудиторию, передает ТАСС.
Несколько дней назад сообщалось, что американские сенаторы представят законопроект, позволяющий президенту США Джо Байдену запрещать иностранные социальные сети, под ограничение может попасть и TikTok, следовало из сообщения.
Ранее Белый дом потребовал удостоверится, что на рабочих устройствах правительственных ведомств и в системах не установлено приложение TikTok.
Новые правила затронут лишь рабочее оборудование, но на личные устройства устанавливать TikTok можно.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Китай заявил о критическом моменте на Украине
Глава МИД Китая Цинь Ган: На Украине наступил критический момент для прекращения кризиса
|
|
В кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что к дальнейшему затягиванию конфликт подталкивает «невидимая рука».
По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации на Украине следует проявлять сдержанность, вести себя рационально, продвигать мирные переговоры. Он отметил, что на данном этапе предстоит выбор между восстановлением мирного процесса и эскалацией кризисной ситуации «путем подливания масла в огонь», передает ТАСС.
Усилия, направленные на ведение мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, потерпели поражение, констатировал он. Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации, сказал Цинь Ган. Глава МИД Китая добавил, что эта «невидимая рука» хочет использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах.
Цинь Ган подчеркнул, что введеннще против России санкционное давление, которое только усиливается, улучшить ситуацию не поможет.
Также он заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Госдеп заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
|
|
США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
|
|
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Госдеп назвал условие продления ДСНВ после 2026 года
Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ
России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.
Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.
Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на России и США, отметил он.
У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.
США запретили России участвовать в Хьюстонской конференции CERAWeek
Генконсул РФ в Хьюстоне: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek
Представители генерального консульства России впервые за более чем 20 лет не приняли участие в стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров, добавив, что получил сигналы о «нежелательности» присутствия российских дипломатов на форуме.
Россия вперыве за больше чем 20 лет не будет представлена на форуме, причем регистрацию на конференцию отменили в последний момент, дав понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно.
По словам Захарова, организаторы «не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», передает РИА «Новости».
Он отметил, что это первый случай, когда представители страны из «Большой нефтяной тройки» не были официально приглашены на данное мероприятие, в связи с чем возникает вопрос о том, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.
Ранее американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Украина попросила США о поставках кассетных бомб
Reuters: Украина просит США о поставках авиационных кассетных бомб МК-20
Власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов, пишут западные СМИ.
По данным источников Reuters, речь идет о кассетных бомбах MK-20, которые ВСУ собираются сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщается, что Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, передает ТАСС.
Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.
Ранее сообщалось, что украинская сторона в ходе боевых действий применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы.
Пушков поставил Болтону диагноз после заявлений о ядерной войне России и США
Пушков: Одержимость Болтона ядерной войной говорит о политическом сумасшествии
Рассуждения Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, о ядерной войне только подтверждают, что он является психически больным человеком, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявления Болтона не содержат оценки последствий обмена ядерными ударами между Россией и США. И ужас, по мнению сенатора, заключается в том, что так, как Болтон, рассуждает значительная часть американского правящего класса.
По словам Пушкова, они намерены «выиграть (??!) в ядерной конфронтации», при этом совершенно не думают о том, во что превратится сама Америка в случае ядерного конфликта.
«Одержимость победой в ядерной войне – очевидный признак политического сумасшествия», – отметил сенатор.
Ранее Болтон в статье для Washington Post заявил, что США должны пересмотреть число ядерных боеголовок на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. Он предположил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с «ядерной конфронтацией» с Россией, передает РИА «Новости».
В случае, если США станут «победителем», продолжил рассуждать Болтон, им сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Китаем.
Болтон считает, что Соединенные Штаты должны приступить к наращиванию числа ядерных боезарядов по меньшей мере до уровня России и Китая вместе взятых, передает ТАСС.
Экс-советник президента США считает, что лучше иметь ядерное оружие под рукой и потом при желании его ограничить, чем иметь недостаточно, «позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения».
Россия и Китай проигнорировали заседание ООН по Сирии
Делегации России и Китая не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химдосье
Делегации России и Китая в понедельник, 6 марта, не стали выступать на ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по теме сирийского химического досье.
Российские и китайские дипломаты находились в зале, но выступать с заявлениями не стали, передает ТАСС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что за последнее время было много «абсолютно пустых» заседаний по сирийскому химическому досье. Он назвал их бесполезными, отметив, что это очевидно всем участникам. Дипломат призвал оптимизировать график дискуссий по этой теме.
Американский ветеран: Для Запада конфликт на Украине – это только начало
Ветеран ВС США Дрейвен: Конфликт Запада с Россией не остановится на Украине
Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Дрейвен на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что конфликт между Россией и Украиной «не будет концом». Это только начало, приводит его слова RT.
Ветеран ВС США отметил, что Запад не зря вкладывал в Киев огромные суммы, помогал украинским властям, снабжал их.
«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», – добавил он, отметив, что «шаги предпринимаются».
По словам ветерана, вскоре нынешние «ужасные» дни будут вспоминаться с ностальгией и любовью, передает РИА «Новости».
Также Дрейвен заявил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, страны БРИКС «снесут Вашингтон» за пару месяцев.
В офисе генсека ООН отреагировали на невыдачу виз США делегатам из России
Спикер генсека ООН Дюжаррик заявил об обязанности США выдать визы российским делегатам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «очень сосредоточен» на том, чтобы США – страна, принимающая штаб-квартиру международной организации, – выдавала визы всем делегатам, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик заявил ТАСС, что обязательства принимающей штаб-квартиру ООН страны должны соблюдаться и что все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, должны получать для этого визы.
Ранее представитель России Ирина Тяжлова заявила, что американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Проблемы с выдачей американских виз российским делегатам для участия в заседаниях ООН наблюдаются давно и за последний год только обострились. Спикер МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию с визами отвратительной.
Китай указал на двойные стандарты США в ситуации с Тайванем
Глава МИД Китая: США нарушают суверенитет КНР по Тайваню, но уважают целостность Украины
США уважают суверенитет Украины, но нарушают его в отношении КНР по тайваньскому вопросу, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
Глава МИД Китая возмутился тем, что США, заявляя об уважении суверенитета Украины, не говорят о территориальной целостности Китая.
Он также спросил, почему США много лет продают оружие Тайваню, нарушая двусторонний договор от 17 августа 1982 года, но требуют от Китая не поставлять вооружение России, передает РИА «Новости».
Цинь Ган заявил, что Китай будет стараться мирно воссоединиться с Тайванем, но сохраняет возможность принятия всех необходимых мер, указав, что не стоит недооценивать Пекин в твердой решимости и возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Напомним, согласно коммюнике, США обязались ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на Тайвань.
Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что сейчас США не готовы противостоять России и Китаю из-за внутренних противоречий и отсутствия нового вооружения.
Правозащитник объяснил признание Transparency International нежелательной организацией
Правозащитник Ионов: Признание Transparency International нежелательной – это ответ Москвы на действия Вашингтона
|
|
Transparency International давно перестала выполнять заявленные антикоррупционные цели, превратившись в инструмент западной пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparency International нежелательной.
«Transparency International давно живет на бюджетные средства США и стран Евросоюза. Запад использовал ее в качестве пропагандистского рупора, что полностью уничтожило изначальную цель организации защищать права граждан и бороться с коррупцией», – считает Александр Ионов, председатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства.
«Эта компания достаточно часто предпринимала действия антиправительственного характера, причем не только против России. Так, ее сотрудники активно агитировали участников протестов в Белоруссии, подмывали на восстание население ближневосточных стран в период «арабской весны», – рассказывает эксперт.
«До определенного момента организация не пересекала красных линий и работала наравне с другими западными фондами и НКО. Тем не менее сейчас их деятельность претерпела существенные изменения. Заявляя о борьбе с коррупцией, они, например, стали закрывать глаза на очевидные махинации сына Байдена и воровство европейских политиков», – подчеркивает собеседник.
«В то же время их особенно интересует внутренняя ситуация в России. Очевидно, они активно стали отрабатывать прямые заказы со стороны Белого дома. Однако в условиях проведения СВО и информационной войны, которую против нас развязали на Западе, подобная ситуация не может сохраняться. Москва дает симметричный ответ на действия Вашингтона и Брюсселя», – акцентирует Ионов.
Ранее деятельность организации Transparеncy International в России была признана нежелательной. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве подчеркнули, что структура на регулярной основе пыталась «вмешиваться во внутренние дела» страны.
Надзорный орган объяснил, что деятельность организации «явно выходит» за рамки обозначенных ею целей и задач. Формально Transparеncy International заявляла о борьбе с коррупцией по всему миру, однако структура очевидно оказывала попытки влияния на внутриполитический курс России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация представляет угрозу для безопасности и конституционного строя РФ.
Информацию о решении в отношении Transparеncy International направили в Минюст для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.
В начале февраля Генпрокуратура назвала нежелательной работу литовской неправительственной организации «Форум свободной России». Ранее ограничения коснулись фонда OCCRP и компании «Medusa Project».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков: Кризисом на Украине руководит рука США
Представитель Кремля Песков: Кризисом на Украине руководит рука США
Украинским кризисом руководит не невидимая рука, как сказал глава МИД КНР Цинь Ган, а рука США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что его несогласие носит оттенок шутки, которое заключается в том, что рука, руководящая кризисом, принадлежит Вашингтону. Также он добавил, что США не хотят завершения конфликта и сделают все для его продолжения, передает ТАСС.
Кроме того, Песков отметил, что Москва не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. В связи с этим Россия продолжает добиваться своих целей с помощью СВО, заключил он.
Напомним, в кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что к дальнейшему затягиванию конфликт подталкивает «невидимая рука».