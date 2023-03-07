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МИД Китая заявил о безопасности отношений с Россией для других стран
Глава МИД КНР: Отношения России и Китая не представляют угрозы для других стран
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Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
По его словам, отношения России и Китая характеризуются отсутствием конфронтации, неприсоединением к блокам и не направлены против третьих сторон, передает РИА «Новости».
Цинь Ган отметил, что отношения двух стран «не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон».
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международных отношениях.
Глава МИД Китая добавил, что, «чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой личной встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом заявил, что Россия и Китай имеют далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Россия отказалась предоставлять данные о Вооруженных силах странам ОБСЕ
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Россия отказалась предоставлять информацию о своих Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Он рассказал РБК, что о своем решении Москва уведомила стороны еще 16 января 2023 года. Гаврилов пояснил, что если Россия продолжит участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ), то данные о ВС России попадут в руки стран, которые перестали выполнять аналогичные обязательства.
Так, Британия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения, США, Франция, Швеция, Эстония и другие страны (всего 29) вовремя не предоставили определенный тип уведомлений. Болгария, Польша и Франция не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды исключили Россию из списка стран, которые получают от них уведомления.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил российский лидер в послании Федеральному собранию в конце февраля.
В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
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Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
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Песков высказался о дальнейшей судьбе «Северных потоков»
Песков: Судьбу «Северных потоков» будут решать акционеры Газпрома
Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как «потоки» – международный проект, передает ТАСС.
Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.
Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана их ремонта.
Стало известно о потерях ВСУ в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
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ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. По сообщению издания, ВСУ взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На месте мостов возвели понтонную переправу, по которой из Артемовска пытались выехать местные жители, передает РИА «Новости».
Издание рассказало также о прибытии в Артемовск подкрепления, которому удалось зайти в город только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Также Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение подчеркивает, что ситуация в городе «тяжелая».
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений. О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Напомним, в ЧВК «Вагнер» рассказали, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, организатором покушения является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), участник боев против российских войск на стороне Украины гражданин России Денис Капустин, 1984 года рождения, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева, по аналогии с убийством Дарьи Дугиной.
В августе 2022 года был также предотвращен организованный Капустиным теракт с использованием СВУ на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.
По данным ФСБ, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.
По факту покушения на Малофеева возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска
Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске
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Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.
«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.
«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.
Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.
По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.
«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.
«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.
«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».
Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.
В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.
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ФСБ назвала организатора теракта в Брянской области
ФСБ: Организатором теракта в Брянской области является основатель «Русского добровольческого корпуса»
Организатором теракта в Брянской области 2 марта является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин, сообщили в ФСБ.
В ведомстве пояснили, что, несмотря на заявления РДК о том, что он не «воюет с гражданскими и не убивает безоружных», террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, а также занимались мародерством, передает РИА «Новости».
В ФСБ добавили, что террористы грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
Россиянка и украинка отказались от рукопожатия после теннисного турнира в США
Россиянка Грачева и украинка Костюк отказались от общего фото после финала турнира WTA
Россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
Костюк обыграла Грачеву в двух сетах, после матча теннисистки не пожали друг другу руки, не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью и отказались от совместного фото, передает РИА «Новости».
Ранее участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
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Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.
Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях
Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила от работы Ирину Винер на два года
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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
В заявлении говорится, что Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера или главы делегации в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения, передает ТАСС.
Ранее МОК оценил предложения по допуску российских спортсменов к соревнованиям, отметив, что концепция допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и соответствует Олимпийской хартии.
В Германии признали негативные последствия отказа от российского газа
Немецкий министр Хабек указал на последствия отказа от газа из России
Отказ от российских энергоносителей не обошелся без последствий, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
В 2022 году поставки российского газа составляли 55% снабжения страны, заявил Хабек, передает ТАСС.
Он добавил, что отказ на этом фоне от газа из России стал «гигантским достижением», но люди за него «заплатили большую цену», и указал на высокие темпы инфляции.
Сейчас ФРГ не зависит от российских поставок газа, но может произойти такое, что через терминалы СПГ соседних стран в Германию может поступить голубое топливо, содержащее «молекулы российского газа», и это невозможно проконтролировать.
Хабек добавил, что немецкие компании не закупают СПГ у российских фирм или в России. В следующую зиму ситуация будет иной, поскольку заполненность хранилищ гораздо выше, чем в предыдущем году. Сейчас она составляет 70%, тогда как годом ранее – 20%.
Ранее СМИ сообщали, что немецкие власти хотят использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода по транспортировке СПГ.