Малофеев сказал, как узнал о покушении

Малофеев сказал, откуда узнал о покушении на себя

Бизнесмен и основатель «Царьграда» Константин Малофеев узнал о том, что его попытались убить, от собственной охраны, заявил предприниматель.

О попытке покушения бизнесмену сообщили сотрудники охраны, заявил Малофеев в эфире «Царьграда», передает РИА «Новости».

Он выразил благодарность оперативникам ФСБ, и добавил, что не собирается раскрывать много деталей, поскольку дело все еще продолжается. Предприниматель выразил надежду на то, что все виновные будут пойманы «и наказаны».

Малофеев указал, что необходимо быть готовым к таким атакам, и отметил, что не намеревается останавливаться. Также бизнесмен обратился к нападавшим, указав, что не испытывает личной ненависти к ним, и даже к тем, кто хочет его убить.

Напомним, ФСБ смогла предотвратить убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские спецслужбы хотели поставить взрывчатку под его машину. Таким же способом в 2022 году убили дочь политолога Александра Дугина Дарья.

Сам бизнесмен объявил, что не пострадал при попытке покушения.